Лукашенко об учениях "Запад-2017": нападать ни на кого не собираемся

КИЕВ, 5 сен – РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" не является нападение, в чем смогут убедиться приглашенные на маневры международные и иностранные наблюдатели.

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"Нападать мы ни на кого не собираемся. А каковы будут эти учения — мы пригласили практически всех желающих. Пусть приезжают и смотрят", — заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании с руководством Государственного секретариата Совета безопасности Белоруссии, правоохранительных органов и ведомств системы обеспечения национальной безопасности. Слова главы государства приводит агентство Белта.

Он отметил, что накануне начала активной фазы учений "Запад-2017" хотел бы услышать информацию от министерства обороны страны о ситуации. "При этом хочу предупредить: хватит оправдываться — оборонительный характер наши учения носят, еще что-то. Есть армия, есть совместная группировка Белоруссии и России на западном направлении. А коль она существует (мы ни от кого это не скрывали), мы ее будем учить воевать. На всякий случай", — заявил белорусский лидер.

Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.