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    Скимминг с размахом: в Молдавии задержали членов международной ОПГ

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    В числе задержанных - действовавшие за рубежом граждане Украины и Беларуссии. Один из белорусов был администратором одной из фиктивных компаний. Он помещен под предварительный арест на 30 дней.
    Снятие наличных денег через банкоматы
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Члены международной преступной группировки были задержаны в Молдавии по подозрению в неправомочном присвоении денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Молдавии, передает Sputnik.

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    По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2017 года эти лица изымали деньги с банковских карт по факту совершения переводов из-за рубежа.

    Члены группировки создали три фиктивных туристических компании, через которых осуществлялось подключение к денежным терминалам банков, что обеспечивало доступ к материальным средствам.

    В числе задержанных — действовавшие за рубежом граждане Украины и Беларуссии. Один из белорусов был администратором одной из фиктивных компаний. Он помещен под предварительный арест на 30 дней.

    У задержанных было изъято скимминговое оборудование, применявшееся для копирования данных на поддельные банковские карты, выданные в банках и учреждениях США, России и Казахстана, а также — поддельные печати. Обманным путем злоумышленники присвоили более 400 тысяч леев и осуществили фиктивные выплаты на сумму более 100 тысяч леев.

    Ранее сообщалось, что Киевской прокуратурой №10 совместно с Шевченковским УП ГУ Национальной полиции в Киеве задержаны двое злоумышленников, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных долларов.

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