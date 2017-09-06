Скимминг с размахом: в Молдавии задержали членов международной ОПГ

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Члены международной преступной группировки были задержаны в Молдавии по подозрению в неправомочном присвоении денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Молдавии, передает Sputnik.

По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2017 года эти лица изымали деньги с банковских карт по факту совершения переводов из-за рубежа.

Члены группировки создали три фиктивных туристических компании, через которых осуществлялось подключение к денежным терминалам банков, что обеспечивало доступ к материальным средствам.

В числе задержанных — действовавшие за рубежом граждане Украины и Беларуссии. Один из белорусов был администратором одной из фиктивных компаний. Он помещен под предварительный арест на 30 дней.

У задержанных было изъято скимминговое оборудование, применявшееся для копирования данных на поддельные банковские карты, выданные в банках и учреждениях США, России и Казахстана, а также — поддельные печати. Обманным путем злоумышленники присвоили более 400 тысяч леев и осуществили фиктивные выплаты на сумму более 100 тысяч леев.

Ранее сообщалось, что Киевской прокуратурой №10 совместно с Шевченковским УП ГУ Национальной полиции в Киеве задержаны двое злоумышленников, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных долларов.