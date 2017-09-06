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    НАТО отправит наблюдателей на учения "Запад-2017" - Столтенберг

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    "Запад-2017": учения России и Белоруссии (18)

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    Как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО направит троих наблюдателей на белорусско-российские учения "Запад-2017". Он также добавил, что не видит прямой угрозы для альянса со стороны России.
    Йенс Столтенберг. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. НАТО будет внимательно следить за предстоящими совместными белорусско-российскими учениями "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, и направляет на них троих наблюдателей, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

    Международные учения ПВО Ключи к небу на юге России. Видео
    Канал RT на Youtube
    Международные учения ПВО "Ключи к небу-2017" на юге России

    "Мы направляем троих наблюдателей", — сказал он на пресс-конференции в Эстонии, которую транслировала пресс-служба НАТО.

    При этом Столтенберг заявил, что не видит прямой угрозы для альянса со стороны России.

    Совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

    Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.

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