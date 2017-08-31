Турчинов о готовности ВСУ ответить "на провокации России"

Вооруженные силы Украины готовы ответить России в случае провокаций во время российско-белорусских военных учений "Запад-2017", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

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"Мы внимательно наблюдаем за концентрацией войск непосредственно у наших границ в рамках проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2017", и Вооруженные силы Украины готовы ответить на любую провокацию", – сказал Турчинов, находясь в с. Новые Петровцы Киевской области.

Он также отметил, что часть вооружения и военнослужащих РФ могут остаться на территории Белоруссии после завершения учений.

По словам секретаря СНБО, на проведение этих учений тратятся "колоссальные ресурсы", в частности, задействованы более 7000 железнодорожных платформ для переброски войск.

"Безусловно, Российская Федерация этими учениями демонстрирует свою способность к ведению континентальной масштабной войны в Европе – и именно это, по их мнению, может быть предупреждением для Запада, чтобы он не вмешивался в новые авантюры, которые Кремль может спровоцировать как в Украине, так и на территории других независимых стран в регионе", – заявил Турчинов, подчеркнув, что "Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу".

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

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Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.