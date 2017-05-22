По Шекспиру. Запрет транзита через Украину в Приднестровье

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украина с 20 мая запретила транзит продуктов через свою территорию в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба президента этой непризнанной республики. Украинские чиновники эту информацию пока не комментируют.

Власти Приднестровья же говорят, что получили письмо от Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с предупреждением о запрете транзита грузов в Приднестровье через территорию Украины.

Транзит разрешается только при условии согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы молдавский политолог Оазу Нантой.

Что вам известно об этом запрете на транзит продуктов через территорию Украины в Приднестровье?

— В последнее время наблюдаются скоординированные действия между Кишиневом и Киевом применительно к тому региону, который мы называем Приднестровьем почему-то. На протяжении более 20 лет этот регион, пользуясь безнаказанностью, привык к тому, что ему позволяется все. Сейчас шаг за шагом Кишинев и Киев ставят на место этот регион, и этот запрет, если он действительно подтвердится, а судя по переполоху, который там появился, он действительно есть, он вовсе нельзя его приравнивать к какой-то там блокаде или что-то такое. Это узкая полоска земли длинной 202 километра и площадью 3700 километров, и все, что надо, они могут завозить через правый берег, не говоря уже о том, что экспорт из Приднестровья только 8% идет на Россию, все остальное идет на правый берег, в Белоруссию, и больше 40% идет на рынок ЕС. Так что, как это говорил Шекспир в своей пьесе, "много шума из ничего".

Решение политическое, правильно?

— Абсолютно, потому что, начиная с 1992-го года, были разные фазы взаимоотношений между Киевом и Кишиневом, но после 2014 года мы видим, что есть общая позиция применительно к этому региону, и я очень надеюсь, что совместные контрольные посты станут дальнейшим совместным шагом, который приведет к нормализации ситуации.

Украина сама принимала такое решение или по обращению официальной Молдовы?

— 13 февраля Павел Филипп, премьер-министр Молдовы, был с официальным визитом в Киеве и тогда обсуждался весь спектр проблем. Могу только отметить, что благодаря открытости Украины, был заключен контракт на поставку электроэнергии на правый берег Днестра из Украины. Это сильно пошатнуло финансовые позиции на левом берегу Днестра, поэтому все, что происходит, это скоординировано между Кишиневом и Киевом, за исключением, может быть, того решения, когда Киев закрыл свою территорию для передвижения военных грузов и военнослужащих, расторг соглашение о военно-техническом сотрудничестве, которое было с Россией, все остальное, это скоординировано.

Вопрос взаимоотношений Молдовы и непризнанной республики Приднестровье. После избрания президентом Молдовы Додона изменилась ли ситуация?

— Дело в том, что, когда мы говорим про президента Додона, то, с одной стороны, он и в избирательной кампании позиционировался как пророссийский президент, и, фактически, сегодня Додон продолжает избирательную кампанию для партии социалистов в перспективе парламентских выборов в республике Молдова, которые должны состояться в конце 2018-го, начале 2019-го года. Вся эта словесная шелуха не имеет за собой ничего серьезного, потому что полномочия президента в Молдове достаточно ограничены. Помимо того, в качестве гражданина Молдовы, мне не нужно объяснять, что Игорь Додон и Владимир Плахотнюк, они исполняют партию на политическом пианино в четыре руки. Один декларирует себя проевропейцем, и пытается вытащить из европейцев деньги, намекая, что придут русские танки, а второй окучивает свой электорат своими достаточно стерильными пророссийскими декларациями. В конечном итоге, все, что происходит в Молдове, в перспективе, в очень большой степени зависит от Украины. Если Украины выстоит, и у нас будет все хорошо.

Украина получила безвиз, а Молдова уже довольно давно им пользуется. Можете поделиться опытом? И самое главное, насколько безвиз делает страну ближе к Европе?

— Поздравляю украинцев с этим достижением, это, безусловно, достижение, но это не тот случай, чтобы покоиться на лаврах. Безвизовым режимом пользуется социально активный сегмент общества, и появление безвизового режима привело к прекращению гонки за румынским, за болгарским гражданством. И в общем-то могу только сказать украинцам, что нужно очень четко соблюдать правила этого безвизового режима, дабы не скомпрометировать себя перед ЕС.

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