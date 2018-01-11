САП ожидают экстрадиции из Молдавии судьи Чауса в марте

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Владимир Кривенко надеется, что судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого подозревают во взяточничестве, в марте будет экстрадирован из Молдавии в Украину.

По словам Кривенко, Чаус обратился за политическим убежищем в Молдавии, ему отказали, он оспаривает это решение в судебных инстанциях.

"Сейчас коллеги из Молдовы говорили, что до конца января этот вопрос должен быть решен, но это судебная система, на нее никто не может повлиять… Мы рассчитываем, что за январь-февраль пройдут все необходимые процедуры и уже в марте экстрадиция состоится, и Чаус будет передан Украине", — цитирует Кривенко агентство УНИАН.

Ранее суд в Кишиневе арестовал Николая Чауса, экстрадиции которого добивается Украина, на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы.

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Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.