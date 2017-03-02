Судью Чауса арестовали в Молдавии на 15 суток

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Суд в Кишиневе арестовал подозреваемого во взяточничестве судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, экстрадиции которого добивается Украина, на 15 суток за незаконное пересечение молдавской границы, сообщает сайт "Радио Свобода".

По данным издания, прокуроры в Молдове еще не получали от украинской стороны запрос на экстрадицию судьи. При этом, как отмечается, адвокаты Чауса отказались от комментариев.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил арест Чауса на 15 дней, сообщает агентство "Украинские новости".

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Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.