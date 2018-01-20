Тюрьма по ним не плачет. Как богатые политики избегают суда

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Нардеп Андрей Лозовой внес в законодательство поправку, благодаря которой любой вор, мошенник, рейдер, взяточник может избежать уголовной ответственности для чего достаточно прятаться от следствия всего каких то 3-6 месяцев. За это время дело закроют и вчерашний фигурант уголовного дела вернется честным гражданином и сможет продолжить снова творить на статью.

О сколько нам открытий чудных готовит УПК

Согласно принятому нардепами законопроекту №6232 срок досудебного расследования исчисляется не с момента вручения подозрения, а с момента внесения сведений о преступлении в Единый государственный реестр расследований (ЕРДР) и сократили сроки досудебного расследования.

Следователь, чтобы вручить подозрение, должен собрать доказательства: за два месяца — в уголовном производстве касательно уголовного проступка; за три месяца — в уголовном производстве касательно преступления небольшой или средней тяжести; и за пол года — в уголовном производстве касательно тяжкого или особо тяжкого преступления.

Законотворцы учли то, что следователи могут не уложится в сроки. Но тогда их нужно продлевать. Если это произошло до вручения подозрения нужно обращаться к следственному судье, а после вручения — в прокурору или судье в зависимости от категории дела и времени продления.

В то же время срок досудебного расследования преступления может быть продлен до 3 месяцев, если его невозможно закончить вследствие сложности производства, до 6 месяцев — в результате особой сложности производства, до 12 месяцев — вследствие исключительной сложности производства.

Ходатайство о продлении срока подается за 5 дней до его окончания. Если же срок закончился, то следователь и прокурор обязаны либо передать обвинительный акт в суд, либо закрывать уголовное производство. Закончившийся срок возобновлению не подлежит. А с учетом нагрузки следственных судей после так называемой судебной реформы, следователям вряд ли удастся уложиться в срок. Недавно Шевченковский районный суд Киева опубликовал обращение к президенту Петру Порошенко, спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и другим представителям органов власти, в котором описал возможную катастрофу с рассмотрением ходатайств следственных органов из-за нововведений Уголовного процессуального кодекса. В Шевченковском райсуде только 19 следственных судей. На одного сейчас в среднем приходится 1500 дел в порядке УПК. А после вступления в силу изменений (15 марта) нагрузка вырастет в разы. Все это может привести по меньшей мере к нарушению сроков рассмотрения. Не смогут судьи уложиться в установленный законом срок.

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Как считает следователь полиции Елена Артеменко, изменения в УПК направлены на то, чтобы потерпевший никогда не получил ни моральной, ни материальной компенсации. А главное, все сделано для того, чтобы следствие ни к чему не добралось.

"Начиная с осмотра места происшествия и принятия заявления можно все признать не надлежащими доказательствами со всеми вытекающими из него последствиями — оправдательным приговором или же закрытием дела, не смотря на видимую виновность человека. И еще, вещдоки — арестуй, экспертизу дождись, а это будет очень, очень долго. Все сделано для того, чтобы дела закрывались без следствия и суда", — подчеркивает следователь.

Юристы уверены, что депутаты приняли то, что должно защитить их самих, их друзей, всю верхушку власти от уголовной ответственности, потому что среди них не мало тех, по ком тюрьма плачет.

Кому не страшен суд

Депутат от БПП Иван Винник тому яркое подтверждение, кредиторы которым он задолжал сотни миллионов долларов пытаются выбить у него хоть копейку. Безрезультатно.

На сегодняшний день народный депутат и бывший руководитель "Завода строительных материалов" (Новая Каховка) Иван Винник не погасил кредит, предоставленный "Альфа-банком" в 2008 году под развитие предприятия. Общая сумма задолженности составляет порядка 335 млн. гривен. Но, проблема в том, что имущество предприятия, а также личное имущество Ивана Винника, под которое он брал кредит в банке, переоформлено на связанных лиц.

Как сообщала пресс-служба банка, за период с 2008 года имущество "Завода строительных материалов", находящееся в залоге у банка, было переоформлено по фиктивным договорам купли-продажи на подконтрольные депутату компании "Каховка Маркет", "Бархан", "Глобал Концентрейт" и т.д. Соучредителями и директорами компаний-прокладок выступили парламентские помощники Ивана Винника – супруги Дмитрий и Людмила Васильевы. В результате таких действий, предприятие было доведено до банкротства, а задолженность перед государственным бюджетом, поставщиками и трудовым коллективом достигла порядка 10,8 млн. гривен. Остальные подконтрольные депутату бизнесы — ресторан, рыбные магазины в Киеве и Новой Каховке — переоформлены на водителей и родственников. Собственное имущество – участок земли, дом в элитном поселке под Киевом, автомобили, несколько квартир в столице и 4 катера народный депутат переоформил на супругу, с которой оформил фиктивный развод, а также близких родственников и знакомых.

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Что интересно, это не единственное кредитное дело. Иван Винник не погасил более 139 тысяч долларов задолженности по кредиту, предоставленному в 2008 году "Укрсоцбанком" на покупку автомобиля BMW. Кредит перестал обслуживаться в 2014 году, когда Иван Винник был избран народным депутатом.

Что интересно, уголовные производства по фактам незаконного вывода активов завода, уклонения от уплаты налогов, за незаконное возмещение НДС, то закрываются, то открываются. В феврале 2013 года по решению Каховского суда был освобожден от уголовного наказания по амнистии, но потерпевшая сторона, в данном случаи банки, настояли на возобновлении расследования. Но за это время дела уже несколько раз закрывали следователи МВД по личной просьбе самого нардепа, потому что не хочется он возвращать огромные суммы. Есть виновные, а им не предъявляют подозрение, а в это время сроки расследования поджимают. А по новому КПУ следователи имеют право производства закрыть, так как виновные лица не установлены. И не факт, что Винник и ему подобные нардепы лоббировали правки в УПК.

Депутаты писали для себя

Винник, не раз заявлял, что де "Альфа-банк" российский и он не отдаст кредит, потому что это деньги пойдет агрессору, хотя на самом деле, банк уже давно принадлежит иностранным инвесторам, которые никакого отношения к РФ не имеют. Да и мандат депутата тормозит честное и не предвзятое расследование, а с новыми правками в УПК, есть все основания это дело вообще закрыть, что, скорее всего, и будет сделано. Но больше всего повезет тем, о чьих делишках еще ничего не известно компетентным органам.

"Сроки расследования особенно сложно применить к экономическим преступлениям. Там для следователя работы не початый край. Масса договоров, переводов денег, все надо проверить, вникнуть, собрать. И получается, что если не уложился в сроки, а сделать это проблематично, иногда сложные дела занимали время год и более, к примеру, взять финансовые пирамиды, то дело можно закрывать. Точнее, будут закрывать, если очень попросят. Или же найдут стрелочника, на которого все повесят. Но средства все равно никто не вернет, а потерпевшим от этого не легче", — отмечает бывший следователь по особо важным делам МВД Украины Сергей Шуваев.

Как отмечает юрист, если за полгода не обнаружен преступник — дело закрывается.

"А у следователей появляется лазейка — формально выполнить свои обязанности, допросить бабушек в подъезде, которые ничего не знают и на основании этого, лицо совершившее преступление не установлено, дело закрыть. Если подозрение на предъявлено, то подозреваемый может спокойно скрыться. Если подозрение не предъявлено и лицо не установлено, дело можно закрывать. Нет нормы, которая бы позволила в суде обжаловать бездействие следователя, если он не сообщил о подозрении", — подчеркивает Сергей Шуваев.

Что реально, на деле будет происходить с уголовными делами, будет понятно уже в ближайшее время. Одно понятно, ни к чему хорошему это не приведет. Люди, не дождавшись законного наказания для обидчика, могут самостоятельно взяться за восстановление справедливости — повсеместно начнутся суды Линча.