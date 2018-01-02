В ночь с первого на десятое января. Как отдыхает элита нации - политики

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Пока украинцы готовятся ко встрече Нового года многие народные избранники, чиновники и министры еще на минувшей неделе отправились на новогодние каникулы, в основном "на зарубежные округа", поделившись планами по поводу новогодней ночи. Как и где политики будут встречать 2018-ый год — в обзоре РИА Новости Украина.

Семья, лыжи, заграница

Многие нардепы планируют встретить Новый год в кругу семьи дома, а кто-то отправится на лыжные курорты — кто по стране, а кто — за границу.

Казак фракции "Народный фронт" Михаил Гаврилюк собирается встречать Новый год с супругой и дочерью: "У меня будут самые дорогие — моя жена и маленькая лапочка Златочка".

Его соратник Игорь Котвицкий также будет дома с семьей. "Дома с семьей. Как все нормальные люди: шампанское, торт, поздравления", - поделился нардеп.

А вот замглавы крупнейшей фракции парламента "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко надеется на "незабываемую и волшебную ночь" с женой.

Семейная традиция и у внефракционного Владимира Литвина: "У нас одна из семейных традиций в этот день — бросать все и нестись к родительскому дому".

Нардеп Сергей Тарута будет праздновать с матерью. "Маме 93, поэтому надо каждый год быть вместе", — сообщил о планах на праздник Тарута.

Народный избранник "БПП" Сергей Лещенко с супругой — dj Анастасией Топольской в новогоднюю ночь будет в Риме, где жена народного избранника будет работать. А потом они отправятся в Лондон.

Депутат фракции "Оппозиционный блок" Евгений Балицкий отправится на Новый год в экзотический Таиланд. Поклонник теплых краев из "Блока Петра Порошенко" Сергей Рудик пожаловался, что на скромную депутатскую зарплату можно себе позволить только бюджетный отдых, поэтому уедет на неделю в Египет.

Немало в Раде и поклонников лыж. Нардеп «ОБ» Вадим Новинский поедет кататься на лыжах в Европу, но с уточнением — "куда-то недалеко" от Украины. Его соратница Татьяна Бахтеева планирует отправиться на лыжную базу в Гвоздове Васильковского района.

Еще один лыжник с репутацией драчуна — внефракционный Владимир Парасюк на Новый год будет на трассах Буковеля. "Это очень хорошо для здоровья. И только на скорости можно оставить весь этот негатив. Я просто болен этим видом спорта", — уточнил Парасюк.

А вот беглый народный депутат и бизнесмен Александр Онищенко проводит рождественские каникулы в горах, активно публикуя фото в соцсетях. Фото с курорта делится и спутница Онищенко знаменитая украинская гимнастка, обладательница бронзовой медали на Олимпиаде в Рио Анна Ризатдинова, которая в ноябре родила от нардепа первенца.

Министры и политики

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков собирается встречать Новый год в Италии. На своей странице в Facebook политик похвастался видом и почти стихами рассказал "об ослепительной красоте заснеженных гор". Известно, что 2 января Аваков будет праздновать свой день рождения. Министру исполняется 54.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян останется на праздники в Украине. "Я буду в Киеве с семьей", — сообщил министр.

Министр обороны Степан Полторак поедет на несколько дней в зону проведения антитеррористической операции. И.о. Главы Минздрава Ульяна Супрун останется праздновать в Киеве, но дает украинцам советы хорошего самочувствия 1 января.

"Когда вы будете праздновать, чтобы вы на следующий день хорошо себя чувствовали — пейте много воды, не пейте много алкоголя, но празднуйте со своими семьями. Хорошего здоровья всем", — пожелала Супрун. Отметим, что с 1 января в стране стартует медреформа, которую в обществе уже успели окрестить геноцидом.

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Наряду с этим в Киеве также будет встречать Новый год бывший грузинский президент и лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили. Новогоднюю ночь он проведет в центре столицы в палаточном городке. "Праздновать Новый год буду на площади около Верховной Рады", - сообщил экс-губернатор Одесской ОГА, который недавно провел за границу свою семью.

По данным материалов открытых источников интернет