В полиции все прекрасно, но вы себя берегите

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как признался главный полицейский Украины Сергей Князев, на итоговой пресс-конференции, в МВД не ожидали, что в 2015-2017 годах преступность разгуляется и пойдет в наступление. Именно поэтому полиции сегодня надо засучить рукава и повторить подвиг Геракла — расчистить Авгиевы конюшни. Но и за этот год, как считает глава Нацполиции, его подчиненные поработали на славу — кривая раскрываемости стремительно поползла вверх.

В сравнении — все хорошо

Как отметил Сергей Князев, полиция начала более эффективно работать. В 2016 году полиция расследовала более 560 тысяч правонарушений, а за 11 месяцев этого года зарегистрировано почти полмиллиона.

"Количественный уровень преступлений почти не изменился. Это мы прогнозировали. Вообще думали, что увеличиться. Но при этом, количество раскрытых нами преступлений по сравнению с прошлым периодов выросла на 40 тысяч. На столько правонарушений мы направили больше материалов в суд", — отметил Сергей Князев.

Но, как подчеркнул глава Нацполиции, работу полиции население оценивает по ряду критерий, в том числе, по раскрытию краж. Но, как уверяет главный полицейский, удалось сократить количество краж почти на 50 тысяч. Из 303 тысяч в 2016 году в 2017-м в полицию поступили заявления о 250 тысяч краж. Да и на 15 тысяч больше дел по кражам ушло в суд.

В прошлом году было совершено 16,5 тысяч грабеже, а это на 9 тысяч меньше, чем в прошлом году. Но раскрыли на 280 грабежей больше, расследование еще не очень. Уменьшилось и количество разбойных нападений — в прошлом году было 3650, в этом 2660. Умышленных убийств на 121 меньше — 1242 убийства за 11 месяцев, но из них 89% уже раскрыто.

"Меня не очень удовлетворяет состояние раскрытия разбойных нападений, грабежей, угонов автотранспорта в 2017 году", — отметил Сергей Князев.

А еще он предположил, что следующий год будет тяжелый, но полиция к этому готова. Планируется создать подразделения тактической полиции и доукомплектовать подразделения патрульной полиции.

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В следующем году будет реорганизована патрульная полиция. Сегодня в Украине две полиции — одна новосозданная патрульная полиция, которая работает в больших городах, а в маленьких городах и поселках работает группа быстрого реагирования. Так вот, ее заменять на патрульную полицию, уже руководителями этих подразделения поставили вчерашних патрульных полицейских и до конца 2018 года будет единый стандарт работы патрульной полиции и они будут объединены с блоком общественной безопасности. Будет создано одно подразделение — полиция привенции. А так же создаются подразделения полиции не городов, а областей.

В качестве эксперимента создали детективные подразделения в 8 областях, а также создали детективное управление, руководить которое назначили следователя. Это дало возможность в короткие сроки проводить расследования и направлять дела в суд. На треть увеличилась польза расследования преступлений. Благодаря их усилиям удалось задержать группу киллеров, на счету которых несколько покушений на убийство, а так же убийство экс-главы "Укрспирта". Михаила Лабутина убийцы подкараулили у дома рано утром, и когда он шел к парковке выстрелили в него из проезжающего автомобиля "Ауди". Он погиб на месте от четырех пуль.

"Мы создали новое подразделение криминального анализа, которое при взаимодействии с другими подразделения уголовного блока станет почвой для создания подразделения по борьбе с транснациональной и организованной преступностью. В 2018 году мы получим подразделение по борьбе с так называемыми "ворами в законе" и другими организациями, которые появились на нашей территории в результате военной агрессии. Мы констатируем, что криминальная полиция не предвидела такой поток иностранных гастролеров в 2015-2016 годах, которые пытались влиять на криминогенную ситуацию в стране и в 2017 году мы поняли, что нам нужна системная работа, а не эпизодические задержания", — подчеркивает Сергей Князев.

А это значит, что МВД снова возрождает УБОП.

Суровые годы приходят

Как посетовал глава Нацполиции, есть проблемы с кадрами. Всего в полиции сегодня работает 140 тыс. человек, из них аттестованных сотрудников – 102 тыс. В течение года 10 646 граждан приняли на работу в Национальную полицию, большинство из которых сейчас проходит обучение или готовится со дня на день пойти на обучение. Согласно закону, в течение четырех месяцев они выходят на работу. Но, им часто приходится принимать участие в охране общественного порядка. 72 тысячи массовых мероприятий состоялись в 2017 году и 400 фактов блокирования дорог, а это, по словам Князева, свидетельствует о том, что градус напряжения после революции у граждан не снизился. На этих акциях приходится присутствовать полиции.

В этом году заработали подразделения тактической полиции и полиции коммуникации. Офицеры коммуникации проводили прямую работу с организаторами или активными челнами и объясняли им ответственность в случае обострения обстановки и ответственность за это от административной до уголовной. Но в то же время 700 таких мероприятий прошли со столкновениями, в которых пострадали и участники и полицейские. Всего травмировано 1400 сотрудников полиции и Нацгвардии.

"Я не верю в эти радужные картины. Во-первых, статистикой манипулируют на свое усмотрение. Полиция не регистрирует все заявления и сообщения, это раз. Во-вторых, когда приезжают на места событий, большинство не документируется. В третьих, они уговаривают потерпевших не писать заявления. В четвертых, жертвы карманников и уличных грабителей не обращаются в полицию, потому что уверены, что никто ничего не найдет не вернет, и преступника не поймают.

Поэтому говорить об улучшении криминогенной ситуации, о увеличении раскрываемости, объективных причин нет. Они должны рассказывать не о том, сколько совершено и сколько в суд направили, а сколько воров, грабителей, преступных группировок задержали. По этому и нужно судить об их работе", — отмечает экс-замгенпрокурора Баганец.

Кроме этого, создание подразделений детективов в МВД запрещает закон. Детективы есть только в НАБУ, больше нигде нет.

"При этом, они хотят их укомплектовать патрульными полицейскими, а мы же знаем, что туда набирают любого без юридического или какого-то другого образования. И 80% таких специалистов должны раскрывать преступления. Бедные граждане Украины, бедное государство от этих горе-реформаторов", — подчеркивает юрист.

К сожалению, как констатирует экс-прокурор, это не полицию, это украинцев ждут суровые годы с такой полицией.