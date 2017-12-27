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    Аналитика и комментарии

    В полиции все прекрасно, но вы себя берегите

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    В следующем году Национальная полиция будет жить по-новому и не щадя живота бороться с преступностью, уровень которой растет с каждым годом. Для этого будут возрождаться ранее ликвидированные подразделения, но уже под новым брендом.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    Как признался главный полицейский Украины Сергей Князев, на итоговой пресс-конференции, в МВД не ожидали, что в 2015-2017 годах преступность разгуляется и пойдет в наступление. Именно поэтому полиции сегодня надо засучить рукава и повторить подвиг Геракла — расчистить Авгиевы конюшни. Но и за этот год, как считает глава Нацполиции, его подчиненные поработали на славу — кривая раскрываемости стремительно поползла вверх.

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    В сравнении — все хорошо

    Как отметил Сергей Князев, полиция начала более эффективно работать. В 2016 году полиция расследовала более 560 тысяч правонарушений, а за 11 месяцев этого года зарегистрировано почти полмиллиона. 

    "Количественный уровень преступлений почти не изменился. Это мы прогнозировали. Вообще думали, что увеличиться. Но при этом, количество раскрытых нами преступлений по сравнению с прошлым периодов выросла на 40 тысяч. На столько правонарушений мы направили больше материалов  в суд", — отметил Сергей Князев.

    Но, как подчеркнул глава Нацполиции, работу полиции население оценивает по ряду критерий, в том числе, по раскрытию краж. Но, как уверяет главный полицейский, удалось сократить количество краж почти на 50 тысяч. Из 303 тысяч в 2016 году в 2017-м в полицию поступили заявления о 250 тысяч краж. Да и на 15 тысяч больше дел по кражам ушло в суд.

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    В прошлом году было совершено 16,5 тысяч грабеже, а это на 9 тысяч меньше, чем в прошлом году. Но раскрыли на 280 грабежей больше, расследование еще не очень. Уменьшилось и количество разбойных нападений — в прошлом году было 3650, в этом 2660. Умышленных убийств на 121 меньше — 1242 убийства за 11 месяцев, но из них 89% уже раскрыто. 

    "Меня не очень удовлетворяет состояние раскрытия разбойных нападений, грабежей, угонов автотранспорта в 2017 году", — отметил Сергей Князев.

    А еще он предположил, что следующий год будет тяжелый, но полиция к этому готова. Планируется создать подразделения тактической полиции и доукомплектовать подразделения патрульной полиции.

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    В следующем году будет реорганизована патрульная полиция. Сегодня в Украине две полиции — одна новосозданная патрульная полиция, которая работает в больших городах, а в маленьких городах и поселках работает группа быстрого реагирования. Так вот, ее заменять на патрульную полицию, уже руководителями этих подразделения  поставили вчерашних патрульных полицейских и до конца 2018 года будет единый стандарт работы патрульной полиции и они будут объединены с блоком общественной безопасности. Будет создано одно подразделение — полиция привенции. А так же создаются подразделения полиции не городов, а областей.

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    В качестве эксперимента создали детективные подразделения в 8 областях, а также создали детективное управление, руководить которое назначили следователя. Это дало возможность в короткие сроки проводить расследования и направлять дела в суд. На треть увеличилась польза расследования преступлений. Благодаря их усилиям удалось задержать группу киллеров, на счету которых несколько покушений на убийство, а так же убийство экс-главы "Укрспирта". Михаила Лабутина убийцы подкараулили у дома рано утром, и когда он шел к парковке выстрелили в него из проезжающего автомобиля "Ауди". Он погиб на месте от четырех пуль.

    "Мы создали новое подразделение криминального анализа, которое при взаимодействии с другими подразделения уголовного блока  станет почвой для создания подразделения по борьбе с транснациональной и организованной преступностью. В 2018 году мы получим подразделение по борьбе с так называемыми "ворами в законе" и другими организациями, которые появились на нашей территории в результате военной агрессии. Мы констатируем, что криминальная полиция не предвидела такой поток иностранных гастролеров в 2015-2016 годах, которые пытались влиять на криминогенную ситуацию в стране и в 2017 году мы поняли, что нам нужна системная работа, а не эпизодические задержания", — подчеркивает Сергей Князев.

    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского
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    А это значит, что МВД снова возрождает УБОП

    Суровые годы приходят

    Как посетовал глава Нацполиции, есть проблемы с кадрами. Всего в полиции сегодня работает 140 тыс. человек, из них аттестованных сотрудников – 102 тыс. В течение года 10 646 граждан приняли на работу в Национальную полицию, большинство из которых сейчас проходит обучение или готовится со дня на день пойти на обучение. Согласно закону, в течение четырех месяцев они выходят на работу. Но, им часто приходится принимать участие в охране общественного порядка. 72 тысячи массовых мероприятий состоялись в 2017 году и 400 фактов блокирования дорог, а это, по словам Князева, свидетельствует о том, что градус напряжения после революции у граждан не снизился. На этих акциях приходится присутствовать полиции.

    Евгений Крапивин
    Евгений Крапивин / Facebook
    Крапивин: полиция манипулирует статистикой преступности

    В этом году заработали подразделения тактической полиции и полиции коммуникации. Офицеры коммуникации проводили прямую работу с организаторами или активными челнами и объясняли им ответственность в случае    обострения обстановки и ответственность за это от административной до уголовной. Но в то же время 700 таких мероприятий прошли со столкновениями, в которых пострадали и участники и полицейские. Всего травмировано 1400 сотрудников полиции и Нацгвардии. 

    "Я не верю в эти радужные картины. Во-первых, статистикой манипулируют на свое усмотрение. Полиция не регистрирует все заявления и сообщения, это раз. Во-вторых, когда приезжают на места событий, большинство не документируется. В третьих, они уговаривают потерпевших не писать заявления. В четвертых, жертвы карманников и уличных грабителей не обращаются в полицию, потому что уверены, что никто ничего не найдет не вернет, и преступника не поймают.

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    Поэтому говорить об улучшении криминогенной ситуации, о увеличении  раскрываемости, объективных причин нет. Они должны рассказывать не о том, сколько совершено и сколько в суд направили, а сколько воров, грабителей, преступных группировок задержали. По этому и нужно судить об их работе", — отмечает экс-замгенпрокурора Баганец. 

    Кроме этого, создание подразделений детективов в МВД запрещает закон. Детективы есть только в НАБУ, больше нигде нет. 

    "При этом, они хотят их укомплектовать патрульными полицейскими, а мы же знаем, что туда набирают любого без юридического или какого-то другого образования. И 80% таких специалистов должны раскрывать преступления. Бедные граждане Украины, бедное государство от этих горе-реформаторов", — подчеркивает юрист. 

    К сожалению, как констатирует экс-прокурор, это не полицию, это украинцев ждут суровые годы с такой полицией. 

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