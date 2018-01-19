Суд над Януковичем. Почему развязался язык Яценюка, Дещицы, Авакова?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Оболонский суд Киева продолжает рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. В среду в суде был допрошен в качестве свидетеля посол Украины в Польше Андрей Дещица, ранее давали показания эк-премьер Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и другие чиновники и военные.

Яценюк, в частности, показал, что украинским военным в Крыму весной 2014 года был отдан приказ применять оружие при защите военных баз и кораблей, не сдавать военные объекты. По словам экс-премьера, такое "четкое указание" дал на одном из селекторных секретарь СНБО Александр Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента страны.

"Нацгвардии, ВМС, ВВС были даны все указания по защите украинской территории, военных баз и применению оружия при нападении на украинские военные объекты", — сказал Яценюк.

А вот Дещица показал, что лидеры Майдана сознательно решили не воевать за Крым, чтобы не вводить военное положение ради проведения в стране парламентских и президентских выборов — "это было коллегиальное решение Совета безопасности, ООН и Украины".

В соцсетях съязвили: "показания господина Дещицы невероятно напоминают чистосердечное признание в государственной измене, совершенной группой лиц по предварительному сговору".

Пропал или не пропал?

Во время допроса свидетелей были и другие интересные моменты. Так, во время допроса Яценюк признал, что в последний раз общался по телефону с Януковичем в первой половине дня 22 февраля 2014 года — как раз в тот день, когда президента отстранили. При этом он сказал, что не помнит, было это до голосования в Раде (по вопросу отстранения президента) или позже. Если до, то получается, что отстранившие Януковича должны были знать, что тот никуда не "пропал" и не "исчез".

Яценюк не дал ответа на вопрос, когда именно после телефонного разговора с Януковичем 22 февраля он осознал, что тот "пропал".

Адвокат Януковича тогда же спросил Яценюка, известно ли ему о приказе Турчинова применить оружие по отношению к экипажу самолета (или вертолета), перевозившему Януковича (и сообщил о наличии документов, подтверждающие, что был такой приказ). Получается, у Януковича были основания опасаться покушения? Яценюк на этот вопрос не ответил.

Будут совсем другие обвиняемые?

Многие наблюдатели отмечают, что суд над Януковичем может закончиться совсем не так, как рассчитывают инициаторы (даже если будет обвинительный приговор).

"По неврозу свидетелей обвинения уже как-то очень сильно видно, что суд, целью которого вроде было бы доказать государственную измену В. Януковича, привел к ужасному осознанию: не факт что показания свидетелей обвинения поднимут способности прокуратуры на новый уровень в доказывании вины Януковича, но точно прекрасно помогут создать доказательную базу для будущих уголовных дел совсем с другими обвиняемыми", — написала в своем блоге политэксперт Елена Дьяченко.

Она отметила ряд любопытных моментов в ходе судебного заседания. Так, Дещица отрицательно ответил на вопрос защиты, знает ли он, где нынешний президент находится на рождественских каникулах. Тогда адвокат поинтересовался: "Почему вы не проинформировали Польшу о том, что президент Украины П. Порошенко самоустранился от выполнения своих полномочий на основании вашего незнания о его местонахождении?" ("Гениальный адвокат" — резюмировала политолог).

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"Действительно, можно констатировать, что в Украине адвокатура вообще сильнее прокуратуры", — сказал по этому поводу политический эксперт Николай Спиридонов, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина. Он пояснил: "долгие годы была негативная селекция", в прокуратуру "попадали по блату, за деньги, братья, сыновья, родственники — в результате в стране очень мало толковых прокуроров".

Януковича должны оправдать. Но…

Спиридонов отметил, что и в этом деле (по Януковичу — ред.) "адвокат намного убедительнее, прокуратура ничего представить не может, а показания некоторых свидетелей… они действительно юридически не всегда грамотно выступают, оставляют определённые зацепки, чтобы, действительно, и против них могли быть выдвинуты определенные обвинения".

"Почему так происходит? Наверное, от общей неграмотности и некомпетентности, хотя Яценюк, например, числится кандидатом юридических наук, но выступает как-то странно… Если в принципе говорить о состязательности, то скорее всего, должны оправдать", — сказал политэксперт.

И добавил: "Но, поскольку мы имеем дело с украинским судом нашим, самым гуманным и самым интересным в мире, то, соответственно, несмотря на то, что позиция адвокатов представлена намного убедительнее, решение суда все равно может быть любым, в том числе и обвинительным".

По словам Спиридонова, даже обвинительный приговор не будет иметь практического значения.

"Мы все понимаем, что доставить Януковича из России для отбывания срока не представляется возможным", — сказал политолог.

Он подчеркнул, что свидетели "часто выступают не против обвиняемого, а против себя, поэтому дело давно буксует, хотя генпрокурор Юрий Луценко обещал, что Януковича осудят ко Дню Независимости 24 августа.

"Но ничего не получается. И даже если украинский суд вынесет приговор, то тех же заявлений Луценко уже достаточно для того, чтобы Европейский суд по правам человека этот приговор отменил, это — с очень большой вероятностью", — резюмировал Спиридонов.