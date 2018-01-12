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    Политики-"телезвёзды"? Здесь все по-честному — Бортник

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    Политический кризис: страна в тупике (70)

    (обновлено: )16450
    Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания пытается сузить поле для маневра для самых ярких лидеров оппозиции, тогда как власть продолжит использовать СМИ по своему усмотрению, считает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украинских политиков могут лишить эфира. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обратился к Верховной Раде с предложением законодательно ограничить ведение программ и передач политическими деятелями.

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    "Это явление сегодня приобрело большой размах – оно нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы", – говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета, опубликованном на сайте организации.

    Кроме того, регулятор считает, что ведение телепередач политиками противоречит нормам о распространении СМИ предвыборной агитации и политической рекламы.

    Однако не все приняли такое пояснение за "чистую монету". Нарушений норм и стандартов в украинском телеэфире (и в журналистике в целом) достаточно и без того, а инициатива Нацсовета направлена против конкретных оппозиционных политиков, которых просто хотят лишить достаточно эффективного инструмента прямого общения с народом. Об этом сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

    "С помощью таких телепередач политики имеют прямой доступ к аудитории. Но, мне кажется, особого обмана здесь нет, потому что аудитория знает, что с ней говорит политик, что это не эксперт, не ведущий. Телезрители понимают, что это попытка к чему-то их склонить, в чем-то сагитировать", — сказал Бортник.

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    По его словам, понятно, что телепередачи политиков — "это фактически прямая политическая реклама".

    "Но давайте честно говорить, что в Украине 90%, если не больше, политической рекламы — это "джинса". Это реклама, которая "между строк", это определённый подбор  сюжетов, подбор новостей, подбор тем… Все это — скрытая реклама, "джинса", — подчеркнул политолог. 

    Бортник отметил, что "Нацсовету надо бы заниматься больше скрытой такой рекламой, потому что она имеет все признаки коррупции. И это попытка скрытно повлиять на общественное мнение, манипулировать, искривить общественное мнение".

    "В любом случае, я расцениваю инициативу Нацсовета как попытку сузить поле для маневра, прежде всего, для оппозиционных политиков, которые имею свои телепрограммы, и эти программы пользуются популярностью. Таким образом эти политики разговаривают со своим избирателем", — сказал эксперт.

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    Он добавил, что власть при этом продолжит использовать медиа по своему смотрению, и никакие решения "никоим образом не ограничат возможности власти".

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    "Ведь политик во власти, на посту президента или премьера, или будучи народным депутатом, перерезая ленточку на открытии очередной школы или цеха по выпуску пластиковых кульков — он же фактически занимается своей рекламой. Хотя подается это как некое деяние государственного деятеля, как социальная функция", — пояснил Бортник.

    По мнению политолога, "под видом социальной рекламы в Украине давно навязывают набор идеологических концептов, не имеющих никакого отношения к социальной рекламе".

    "Разные деятели, политики, которые находятся во главе государства, сами себя пиарят, и это абсолютно не волнует Нацсовет. А вот это решение я считаю скрытой формой противодействия оппозиционным политикам, определенным лидерам оппозиции, попыткой лишить их эфира. Другого смысла это не имеет", — отметил Бортник, предложив вспомнить, кто из украинских политиков вел свои программы на ТВ: Михаиол Саакашвили, Вадим Рабинович, Евгений Мураев, Олег Ляшко… 

    Политолог подчеркнул, что Нацсовет пытается сократить возможности воздействия для "самых ярких лидеров оппозиции".

    "Лучше бы ограничили появление на телеэкранах наших государственных чиновников, которые уже и открытие туалетов пиарят на наших каналах", — сказал Бортник в заключение.

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