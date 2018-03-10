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    Лозовой Андрей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    Русская поэтесса, писатель, литературовед, переводчик Анна Андреевна Ахматова
    Депутат Рады назвал Ахматову украинской поэтессой
    20:23 06.03.2018
    248
    "Радикал" Андрей Лозовой написал, что Анна Ахматова - "великая украинская поэтесса, хоть и русскоговорящая, но украинская". По его словам, "русской" ее сделала "имперская пропаганда московитов".
    Борис Акунин и Андрей Лозовой
    "Радикал" Лозовой эмоционально поговорил с культовым российским писателем
    03:56 23.02.2018
    1056
    Одиозный представитель "Радикальной партии" Олега Ляшко Андрей Лозовой сообщил детали своей встречи с культовым российским писателем Борисом Акуниным, которая произошла в Лондоне.
    Андрей Лозовой
    "Радикал" Лозовой посвятил странный пост фото Тимошенко с послом РФ
    06:22 17.02.2018
    1548Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Скандальный народный депутат от "Радикальной партии Ляшко" Андрей Лозовой предложил своим подписчикам вспомнить все "российские" вехи в биографии Юлии Тимошенко.
    Андрей Лозовой
    "Радикал" Лозовой требует извинений от тех, кто защищал "сепара Коцабу"
    03:41 02.02.2018
    650Дело против журналиста Коцабы
    В прямом эфире одного из украинских телеканалов между Русланом Коцабой и бывший народным депутатом от ВО "Свобода" произошла перепалка, едва не переросшая в драку. Нардеп от РПЛ Андрей Лозовой решил ее прокомментировать.
    Андрей Лозовой. Архивное фото
    Мат на мате. "Радикал" Лозовой нецензурно высказался об отъезде Гужвы
    02:53 01.02.2018
    1535Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва покинул Украину и попросил политического убежища в Австрии. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Тюрьма по ним не плачет. Как богатые политики избегают суда
    13:33 20.01.2018
    1359
    Украинцы еще не поняли, что те, кто писал поправки в УПК и их принимал, делали это для себя. Чтобы и сейчас, и в будущем не загреметь ни в СИЗО, ни в колонию. Но благодаря им тысячи преступников будут так же гулять на свободе.
    Телеведущая Наталья Мосейчук
    "Вы - дно". Телеведущая Мосейчук жестко ответила "радикалу" Лозовому
    07:30 15.12.2017
    8809
    Андрея Лозового возмутило то, что ведущая политического ток-шоу "Право на власть" Наталья Мосейчук забыла дату выхода фракции "Радикальной партии" из парламентской коалиции.
    Андрей Лозовой
    Скандальный "радикал". Нардеп Лозовой обозвал известную телеведущую
    03:13 15.12.2017
    2617
    Член фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" в своем посте в Facebook несколько раз нелицеприятно высказался в адрес известной телеведущей Натальи Мосейчук. В соцсети разгорелась дискуссия.
    Блокирование заседания суда над Николаем Коханивским
    Участников митинга под Радой призвали идти на помощь Коханивскому
    01:20 24.10.2017
    467Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    Активисты заблокировали зал заседаний в Святошинском райсуде, взяв Николая Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в СИЗО.
    Андрей Лозовой
    Лозовой и собака. Соцсети об "избиении" нардепа
    18:25 23.10.2017
    726
    Быть народным избранником - дело непростое. Сплошь и рядом конфликты, драки, недоразумения. Фигурантом очередного такого случая стал небезызвестный радикальный нардеп Андрей Лозовой. Так что же стало причиной инцидента и что пишут о нем в соцсетях?
    Нардеп Андрей Лозовой. Архивное фото
    СМИ сообщили подробности расследования избиения нардепа-радикала
    03:08 23.10.2017
    706Днепр, Львов: взрывные события
    По информации СМИ, полиция внесла данные об избиении нардепа Андрея Лозового по ч.1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля".
    Андрей Лозовой
    Во Львовской области избили нардепа
    21:09 22.10.2017
    706
    По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, неизвестные избили Андрея Лозового, конфликт разгорелся из-за бульдога. В пресс-службе полиции сообщили, что участники конфликта установлены.
    Андрей Лозовой о Викторе Ющенко. Видео
    Нардеп-"радикал" Лозовой о возможности Ющенко стать премьер-министром 
    03:54 23.08.2017
    787
    Член парламентской фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой уверен. что экс-президент Виктор Ющенко смог бы "многое сделать для Украины, будучи советником".
    Андрей Лозовой
    Нардеп-"радикал" Лозовой посвятил Савченко пост с сексуальным подтекстом
    02:59 02.08.2017
    1119
    Член парламентской фракции "Радикальная партия " Андрей Лозовой, не стесняясь в выражениях, описал звонок в службу "Секс по телефону", в которой Надежда Савченко, по ее же признаю, подрабатывала в молодости.
    Андрей Лозовой
    "Бульдог" за $1 тыс: нардеп Лозовой выставил свой рисунок на аукцион
    17:09 31.07.2017
    170
    Согласно информации, Лозовой впервые продает свою работу. Картина называется "Бульдог # 2". Выполнена работа углем на полотне 70x70. Стартовая цена рисунка нардепа 1000 долларов.
    Юрий Луценко
    НАБУ проверит декларацию Луценко
    09:20 26.07.2017
    345Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    САП внесла сведения, изложенные в обращении лидера "радикалов" Олега Ляшко, в Единый реестр досудебных решений по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины.
    Анастасия Приходько в вышиванке
    Нардеп-"радикал" возмущен статусом певицы Анастасии Приходько
    06:16 23.07.2017
    1602
    Член парламентской фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой обратился с ходатайством о присвоении Анастасии Приходько звания Заслуженного артиста Украины в Администрацию президента.
    Итоги голосования Рады по снятию депутатской неприкосновенности, 11 июля 2017
    Снятие неприкосновенности с депутатов. Рада сказала три "да" и два "нет"
    21:19 11.07.2017
    1349Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    ВР рассматривала представления ГПУ в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового - отказали.
    Я поставил свечку за Ваше здоровье. Лозовой обратился к Луценко. Видео
    "Я поставил свечку за Ваше здоровье". Лозовой обратился к Луценко 
    19:14 11.07.2017
    520Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Выступая с парламентской трибуны, народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой обратился к генпрокурору Юрию Луценко. Он заявил, что попросил у Бога дать главе ГПУ мудрости.
    Андрей Лозовой
    Рада отказалась снять неприкосновенность с Лозового
    19:02 11.07.2017
    227Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Верховная Рада на заседании во вторник не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.
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    Андрей Лозовой
    "Радикал" Лозовой посвятил странный пост фото Тимошенко с послом РФ
    06:22 17.02.2018
    1548
    Скандальный народный депутат от "Радикальной партии Ляшко" Андрей Лозовой предложил своим подписчикам вспомнить все "российские" вехи в биографии Юлии Тимошенко.
    Борис Акунин и Андрей Лозовой
    "Радикал" Лозовой эмоционально поговорил с культовым российским писателем
    03:56 23.02.2018
    1056
    Одиозный представитель "Радикальной партии" Олега Ляшко Андрей Лозовой сообщил детали своей встречи с культовым российским писателем Борисом Акуниным, которая произошла в Лондоне.
    Русская поэтесса, писатель, литературовед, переводчик Анна Андреевна Ахматова
    Депутат Рады назвал Ахматову украинской поэтессой
    20:23 06.03.2018
    248
    "Радикал" Андрей Лозовой написал, что Анна Ахматова - "великая украинская поэтесса, хоть и русскоговорящая, но украинская". По его словам, "русской" ее сделала "имперская пропаганда московитов".
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