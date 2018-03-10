В прямом эфире одного из украинских телеканалов между Русланом Коцабой и бывший народным депутатом от ВО "Свобода" произошла перепалка, едва не переросшая в драку. Нардеп от РПЛ Андрей Лозовой решил ее прокомментировать.
Украинцы еще не поняли, что те, кто писал поправки в УПК и их принимал, делали это для себя. Чтобы и сейчас, и в будущем не загреметь ни в СИЗО, ни в колонию. Но благодаря им тысячи преступников будут так же гулять на свободе.
Быть народным избранником - дело непростое. Сплошь и рядом конфликты, драки, недоразумения. Фигурантом очередного такого случая стал небезызвестный радикальный нардеп Андрей Лозовой. Так что же стало причиной инцидента и что пишут о нем в соцсетях?
Член парламентской фракции "Радикальная партия " Андрей Лозовой, не стесняясь в выражениях, описал звонок в службу "Секс по телефону", в которой Надежда Савченко, по ее же признаю, подрабатывала в молодости.
ВР рассматривала представления ГПУ в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового - отказали.
Верховная Рада на заседании во вторник не дала согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".