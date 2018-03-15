Комитет Рады принял решение об ограничении "поправок Лозового"

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Профильный комитет Верховной Рады принял решение об ограничении действие исправленного поправками нардепа от "Радикальной партии" Андрея Лозового Уголовно-процессуального кодекса (УПК). Об этом сообщил народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Жадность, глупость и безответственность нескольких недалеких юристов и одного известного "радикала" завели всю правоохранительную систему в тупик, из которого даже выхода нормального нет.

Тысячи следователей и прокуроров должны будут обращаться в суд за разрешением о проведении любой (!) экспертизы. Под окружными судами выстроятся очереди, следственные судьи будут завалены ходатайствами. Разрешения нужны будут на все — начиная от судебно-медицинской и заканчивая экономической или баллистической экспертизами. Для понимания, в некоторых делах такие экспертизы проводятся по нескольку в день. Я уже не говорю об элементарных случаях, когда при признаках насильственной смерти следователь обязан провести экспертизу, без которой морги не имеют права принимать умерших; соответственно, тело умершего может находится на руках родственников до 72 часов, пока следователь получит решение суда…" — написал Найем на своей странице в Facebook.

В то же время он сообщил, что профильный комитет парламента пришел к компромиссному решению, которое частично может исправить ситуацию.

"Если коротко, было решено ограничить действие вышеуказанных правок статьями 190 и 191, а также разделами VII, XVII, XVIII специальной части Уголовного кодекса Украины — преступления в сфере хозяйственной и служебной деятельности, а также против правосудия", — пояснил нардеп.

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Найем признал, что это решение не идеальное. "Откровенно говоря, это нехорошее решение. Но другого сейчас нет, поскольку полную отмену этих правок не поддержит как минимум две парламентские фракции — БПП и "Радикальная партия". И теперь я уже уверен, что эти правки сознательно были внесены и затем сфальсифицированы с целью препятствования расследованию экономических, служебных и коррупционных преступлений", — считает он.

Парламентарий добавил, что 15 марта парламент попытается решить эту ситуацию. Кроме того, Найем заявил, что будет инициировать изменения, чтобы отменить "правки Лозового" для всех разделов и статей Уголовного кодекса.

Facebook Мустафы Найема Комментарий Мустафы Найема о "поправках Лозового"

Как известно, 13 марта Верховная Рада отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта №7547, который может отменить скандальные поправки нардепа Андрея Лозового в Уголовном процессуальном кодексе.

Напомним, "поправки Лозового" уменьшают максимальный срок следствия до шести месяцев, что, по мнению их противников, позволит избежать наказания коррупционерам и представителям бывшей власти, ведь увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

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Кроме того, в новом УПК есть другие изменения, которые по всей стране завалят суды ходатайствами со стороны следственных органов, вынужденных обращаться за дополнительными разрешениями для проведения экспертиз. Это в свою очередь значительно осложнит работу следователей, принесет колоссальный материальный ущерб и избавит маневренности оперативников и следователей.