Реформа от Лозового: жить тяжело, умереть легко, похоронить невозможно

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Скандальные новации станут реальностью после вступления в силу поправок к Уголовно-процессуальному кодексу Украины, предложенных народным депутатом Радикальной партии Андреем Лозовым при голосовании минувшей осенью законопроекта №6232, которым была запущена судебная реформа. Собственно, в СМИ скандальные законодательные корректировки уже назвали "поправками Лозового". Чем они обернутся для украинцев — в обзоре РИА Новости Украина.

Суть изменений: что будет, что было

Суть "поправок Лозового" — изменение сроков расследования дел. Теперь на особо тяжкие дела отводится 18 месяцев, на расследование дел средней тяжести — 12 месяцев, а на более мелкие преступления — 6 месяцев. Об этих новшествах, которые грозят правовым беспределом, РИА Новости Украина подробно писало в материале "Следствие по-новому: преступники аплодируют стоя". Наряду с этим у поправок есть еще один "побочный эффект" — усложнение процедуры захоронения.

На сегодняшний день, по обычной процедуре в случае смерти человека на место приезжали медики и следователи. Медики констатировали смерть, а следователь по своему усмотрение открывал производство и выписывал постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы. Только с этим постановлением тело отправляли в морг, так как без этой "бумажки" в морге тело не принимают.

Также действовал и второй вариант — если человек умирал сам дома, например, вследствие продолжительной болезни или от старости. В таком случае лечащий доктор выписывал справку, а правоохранители осматривали тело и при отсутствии признаков насильственной смерти также выписывали соответствующую справку, после чего родственники уже могли хоронить человека.

Все эти сценарии по новым правилам претерпят существенные изменения. С 15 марта изменятся порядок проведения судмедэкспертизы трупа — в течение 72 часов. Это означает, что следователю, который прибудет на место смерти человека, будет запрещено назначать экспертизу, а вместо этого он будет обязан обращаться за разрешением на проведение экспертизы к следственному судье, при этом сначала надо будет обращаться к прокурору. После этого у судьи будет не менее 72 часов, чтобы назначить экспертизу. Однако и здесь не все гладко — как пишут СМИ, сроки проведения самой экспертизы законодательно никак не ограничены.

Таким образом, даже если человек умер дома собственной смертью без экспертизы похоронить его будет невозможно — даже для захоронения умершего своей смертью нужно постановление суда.

Чем грозят изменения

Первый и самый важный момент — где тело умершего человека будет находиться, пока будет выполняться вся бюрократическая волокита. Если морги не могут принимать тела без решения суда, то родственников умерших ожидают большие трудности.

"Что делать с трупом? Никто не понимает, где он будет лежать. В домашних условиях содержать невозможно. Без решения суда морги принимать тело для проведения вскрытия и первоочередной судебно-медицинской экспертизы не будут. Какой бы смертью ни умер человек: естественной или насильственной", – цитирует экс-замглавы главного следственного управления МВД Григория Мамку "24 канал".

Другие юристы настроены более оптимистично, считая, что тела все равно будут отправлять в морг, но ко вскрытию будут приступать гораздо позже. Однако и в этом случае морги окажутся переполнены, если сроки проведения экспертизы будут затягиваться.

Впрочем, в СМИ называют возможным выходом частные холодильные камеры. Сутки содержания тела в них колеблются в пределах 280-350 гривен. Но и здесь не все так просто — мест всем может попросту не хватить.

Второй немаловажный вопрос — коррупция. Так, в процедуре захоронения появляется новое звено, что открывает новые горизонты для взяточничества. Не исключено, что родственники людей, которые по меткой характеристике СМИ, "имели неосторожность внезапно скончаться у себя дома", захотят ускорить процесс принятия решения судом. А судьи в "реформированных" реалиях могут за определенную мзду пойти навстречу.

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Еще один важный пункт — перегруженность Фемиды. Выдавать разрешение на экспертизу смогут только те суды, где зарегистрировано юридическое лицо органа досудебного расследования. И здесь еще большой вопрос, насколько вовремя суды смогут принимать такие решения, так как наплыв следователей существенно увеличится. Например, следователи всех столичных районов должны будут обращаться за ходатайствами и разрешениями в Шевченковский суд, который уже призвал парламент решить маячащую проблему перегруженности.

"Увеличение нагрузки может негативно сказаться на обеспечении прав других участников судебных процессов", — предупредили в суде.

Хаос и коллапс в судах предрекают и участники рынка ритуальных услуг.

"Человек по сто в день будут собираться только в очередях в судах. Как справятся с этим судьи — для меня это непонятно. Кто этим будет заниматься, выделят ли людей, которые будут выписывать направления. И как так понимаю, это будет выписывать только один суд", — цитирует соучредителя ритуального дома Феликса Чеховича ТСН.

Напомним, что "поправки Лозового" ранее уже раскритиковали и ряд нардепов, и полиция, и САП. Как заявил глава Нацполиции Сергей Князев, если не внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта, правоохранительную систему ждет коллапс. По словам же антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, "невольно возникает вопрос, не было ли это сделано специально, чтобы парализовать работу правоохранительных органов".

Наряду с этим, 13 марта Верховная Рада отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта 7547, отменяющих скандальные "поправки Лозового" в УПК.

По данным материалов открытых источников интернет