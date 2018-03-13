Суды и морги "напряглись" из-за очередной поправки "радикала" Лозового

КИЕВ, 13 март — РИА Новости Украина. Начиная с 15 марта украинцы не смогут самостоятельно похоронить своих родных, потому что теперь для этого необходима экспертиза, которую, согласно нововведению, должен назначить суд. Судебного решения придется ждать не менее трех суток, а из-за перегруженности судов оно может быть принято и позже, сообщает ТСН.

Хаос и коллапс предрекают участники рынка ритуальных услуг.

"Человек по сто в день будут собираться только в очередях в судах. Как справятся с этим судьи – для меня это непонятно. Кто этим будет заниматься, выделят ли людей, которые будут выписывать направления. И как так понимаю, это будет выписывать только один суд", — говорит соучредитель ритуального дома Феликс Чехович.

В судах уже готовятся к чрезмерным нагрузкам. Что касается Киева, то следователи из всех районов столицы за ходатайствами и разрешениями будут вынуждены обращаться только в один суд, а именно по месту регистрации юрлица. Для стоилицы – это Шевченковский суд. Только в прошлом году там рассмотрели более 30 тысяч ходатайств уголовного производства, и это не учитывая других гражданских дел, которых было почти столько же.

К этому перечню добавляется выдача еще разрешений на экспертизы умерших. "Начнут происходить такие изменения относительно защиты дел и справедливого судебного рассмотрения каждого гражданина. Маленького дела для каждого человека не существует, а он вынужден будет ждать", — говорит судья Ирина Фролова.

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Решения о проведение экспертизы придется ждать не менее трех суток, а то и больше, а без документа морги тело не будут принимать.

"Если умер дома, тогда родственникам нужно находить какой-то выход, чтобы где-то находилось тело в течение этих 72 часов", — констатирует заведующий отделения паталогоанатомии Киевской городской больницы №1 Олег Садовый.

Таким выходом могут быть только частные холодильные камеры, сутки содержания тела в которых будет стоить от 280 до 350 гривен. "Но возможности граждан ограничены, и мест хватит не всем", — отмечается в сюжете.

Автор скандальных новаций – народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой. СМИ пытались узнать у нардепа-"радикала", что побудило его прибегнуть к таким изменениям, однако связаться с народным избранником по телефону не удалось.

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Напомним, ранее ЛОзовой уже отличился скандальной поправкой в УПК, которая предполагает сокращение срока досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении. Многие специалисты раскритиковали эту инициативу нардепа.