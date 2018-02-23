"Радикал" Лозовой эмоционально поговорил с культовым российским писателем

Facebook Андрея Лозового

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Скандальный народный депутат от фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой поделился своими эмоциями от встречи с известным российским писателей Борисом Акуниным. Встреча произошла в Лондоне.

"Я так давно мечтал об этой встрече, что до сих пор не верится… один из моих любимых писателей Григорий Шалвович Чхартишвили, он же — Борис Акунин… хотел так много ему сказать, но впервые за много лет — растерялся и заменжевался ((… однако Григорий Шалвович будто это почувствовал и сам быстро привел меня в чувство фразой: "Вот когда Россия была частью Украины — это я, как ты понимаешь, о временах Киевской Руси…" — и стало так легко и душевно", — написал Лозовой в соцсети, разместив также совместную фотографию с писателем.

"Радикал" также уточнил, что "пригласил Акунина и его очаровательную жену Эрику Эрнестовну в родное Ровно".

"Он сначала принял предложение довольно скептически, но я знал, чем подкупить… вспомнил про Острожскую академии и другие интересные исторические моменты нашего края, которых так много. у профессионального историка, который любит в своей беллетристике поиграть с реальными персонажами, — загорелись глаза. Он моментально поручил помощнице найти возможность в его графике включить в ближайшее время Западную Украину, где он никогда нигде и не бывал, кроме Львова", — сообщил Лозовой.

Facebook Андрея Лозового Пост Андрея Лозового о встрече с Борисом Акуниным

"Извините за эмоции — я мечтал об этой встрече 14 лет. у нас есть общие знакомые, в том числе его одногруппник, ныне ведущий "Прямого" Евгений Алексеевич Киселев. но я почему-то хотел, чтобы было именно так: узнать, где он может быть, и просто подойти на улице. все, что есть на свете, сначала было мечтой", — добавил скандальный нардеп.

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Напомним, ранее Андрей Лозовой потребовал извинений от всех тех, кто защищал журналиста Руслана Коцабу, которого он считает сепаратистом.