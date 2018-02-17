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    "Радикал" Лозовой посвятил странный пост фото Тимошенко с послом РФ

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (28)

    (обновлено: )72109
    Скандальный народный депутат от "Радикальной партии Ляшко" Андрей Лозовой предложил своим подписчикам вспомнить все "российские" вехи в биографии Юлии Тимошенко.
    Андрей Лозовой
    Facebook Андрея Лозового

    КИЕВ, 17 фев — РАИ Новости Украина. Ничего удивительного в том, что экс-премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко мило общалась с российским послом в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, нет. Об этом заявил скандальный нардеп от "Радикальной партии" Андрей Лозовой. 

    Юлия Тимошенко с сенатором Марком Рубио
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    Накануне МИД РФ в своем микроблоге в Twitter опубликовал фото, на котором Юлия Тимошенко и Григорий Немыря, улыбаясь, стоят в компании посла РФ в Германии Сергея Нечаева. 

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    Мадам хихи. Тимошенко. Российский посол. Людям, которых это удивляет, советую прочитать ее биографию. О газовых контрактах Тимошенко-Путина — финансовое ярмо для Украины. О ее сотрудничестве с "Газпромом" еще в 90-е. Об отношениях с руководителем "Газпрома" Ремом Вяхиревым. О том, как она вместе с ее шефом Лазаренко издевалась над нашей страной. О дружбе с Путиным. О том, как сдавали Грузию (следствие — война в Украине). О срыве вступления Украины в НАТО в Бухаресте в 2008 году. О заседании СНБО в 2014 году, где она агитировала сдать Крым, чтобы "не провоцировать Путина и уступить часть Украины", — написал Лозовой на своей странице в Facebook, комментируя соответствующее фото.

    Фото со страницы Марии Захаровой в Facebook
    Юлия Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.

    Он также припомнил Тимошенко "инвалидную коляску и каблуки на Майдане (как будто не могла ходить", "неголосование в парламенте за законопроекты, необходимые для нашей армии и добровольцев", "Надежду Савченко №1 списка "Батькивщины" в парламенте", "коалицию с "оппоблоком" и другими сепарамы в местных советах", "системную сдачу национальных интересов с целью прийти к власти и работать на Московию".

    Facebook Юлии Тимошенко
    Комментарий Андрея Лозового о Юлии Тимошенко

    Отметим, что ранее пресс-служба ВО "Батьктвщина" распространила заявление, в котором назвала фото Тимошенко и Немыри в компании российского посла "кремлевской пропагандой". 

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