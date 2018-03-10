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    Мустафа Найем

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 173
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    Мустафа Найем о столкновениях под Верховной Радой. Видео
    Найем о бойне под Радой: это несправедливо к рядовым патрульным 
    02:49 28.02.2018
    938Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    По словам народного депутата от БПП, произошедшее накануне под ВР "наносит очень большой вред всему протестному движению, потому что создается впечатление, что только такие люди протестуют".
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Найем о деле Труханова: договорняк Банковой с сепаратистом и бандитом
    01:36 16.02.2018
    529Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Член парламентской фракции БПП Мустафа Найем убежден, что подобные договоренности - "это преступление против поколения, которое вместо рывка в будущее вынуждено разгребать продукты жизнедеятельности циничных клептоманов".
    Алексей Савченко
    Найем: глава Николаевской ОГА Савченко знал о подготовке убийств на Майдане
    23:13 09.02.2018
    1406
    По словам народного депутата Мустафы Найема, нынешний глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко знал о подготовке расстрелов активистов на Майдане в феврале 2014 года.
    Сергей Лещенко (слева в центре) и Мустафа Найем. Архивное фото
    Найем, Лещенко, Савченко. "Черный список" должников Минюста
    10:30 08.02.2018
    1935
    У украинцев появилась новая "забава" - заработал онлайн-реестр должников, в котором можно найти все данные о неплательщиках штрафов и алиментов. Как оказалось, в него входят небезызвестные депутаты Найем, Лещенко, сестра Савченко и не только.
    Экс-депутат Фирсов устроил потасовку в Раде
    Лещенко и Найем попали в реестр должников Минюста
    11:32 07.02.2018
    501
    Народные депутаты попали в реестр неплательщиков Минюста наряду со злостными неплательщиками алиментов. Оказалось, что Найем забыл оплатить штраф за нарушение ПДД.
    Флаг ДНР. Архивное фото
    Украина будет признавать ряд документов из ДНР и ЛНР - нардеп
    16:15 18.01.2018
    2090Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам нардепа Мустафы Найема, украинская сторона будет признавать справки, свидетельствующие о рождении и смерти человека. Это сделано для того, чтобы людям не пришлось доказывать факт рождения и смерти в суде.
    Медицинские инструменты. Архивное фото
    Хроника 13 января: Корь атакует, обращение Порошенко в ФСБ
    10:55 14.01.2018
    4828
    Несколько вузов в Одессе закрыли из-за нехватки средств на отопление, только официально корью в стране заболели почти 5 тысяч украинцев, а СМИ опубликовали якобы обращения Порошенко в ФСБ, датированные 2007 годом.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    У Порошенко из-за США началась паранойя - нардеп
    00:30 14.01.2018
    2823
    По мнению Мустафы Найема, Петр Порошенко и Юрий Луценко "в своей политической психологии являются вассалами" — им необходимо, чтобы кто-то указывал, что и как надо делать.
    Ирина Ноздровская
    Виновный в смерти сестры Ноздровской может выйти на свободу - нардеп
    17:44 06.01.2018
    821Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По словам Мустафы Найема, в обвинительный акт, который прокуроры принесут на повторное заседание суда первой инстанции, должны быть внесены изменения по увеличению объема обвинения Дмитрия Россошанского.
    Акция с требованием найти убийц Ирины Ноздровской в Киеве
    Найем: матери Ноздровской не сказали о гибели дочери
    19:34 02.01.2018
    578Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    По словам народного депутата Мустафы Найема, мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери, вВрачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Найем об "убийстве" НАБУ: события этой ночи войдут в учебники истории
    06:22 07.12.2017
    1974Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам члена парламентской фракции БПП, законопроект, дававший парламенту право единоличного увольнения главы НАБУ, САП и членов НАПК, снят с повестки дня.
    Перепалка Мустафы Найема и Михаила Добкина. Видео
    Перепалка Найема и Добкина из-за "проституток в оппозиции" 
    02:15 16.11.2017
    1465
    Член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем обрушился с нелицеприятной критикой в адрес нардепа от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    Убийство Окуевой подрывает доверие к спецслужбам Украины - нардеп
    05:56 31.10.2017
    1215Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Народный депутат Мустафа Найем заявил, что в Украине появилось много хороших офицеров, солдат, разведчиков и службистов, однако "лицо" спецслужбам делуют не они, а "тыловики, обеспечивающие работу теневых потоков".
    Курт Волкер
    Волкер сообщил, когда ООН проголосует за миротворцев в Донбассе - нардеп
    15:59 28.10.2017
    1248
    Курт Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята, сообщил депутат Верховной Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.
    Егор Соболев и Михаил Саакашвили
    Новые старые лица протеста: личины, маски, мэмы
    07:43 25.10.2017
    1241Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Акции протеста в центре Киева у стен Верховной Рады, которые успели окрестить "третьим Майданом", возглавили как те, кто созывал Евромайдан 2013 года, так и новые личности, успевшие завоевать статус скандалистов и провокаторов.
    Митинг у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    Организаторы задумались над паузой в митинге под Радой
    17:36 19.10.2017
    886Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам Мустафы Найема, в четверг вечером состоится брифинг организаторов и участников акции, "на котором все участники акции под парламентом объявят решение, что будет с митингом и каковы будут дальнейшие действия".
    Найем с депутатами отправились к Порошенко
    Найем с депутатами пришли к Порошенко
    20:04 18.10.2017
    2809Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам Найема, остальные народные депутаты, которые хотели встретиться с главой государства, сейчас вынуждены оставаться на Грушевского на случай повторных столкновений.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко готов встретиться с Найемом один на один - СМИ
    19:20 18.10.2017
    995Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Как сообщили в пресс-службе президента, Петр Порошенко подтвердил, что готов встретиться тет-а-тет с Мустафой Найемом. О других участниках встречи речь не шла.
    Ситуация под Верховной Радой в ночь на среду, 18 октября
    Почти все силовики ушли из правительственного квартала в центре Киева
    04:59 18.10.2017
    3165Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Член парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем убежден, что Национальная полиция и Национальная гвардия "сработали профессионально" во время массовых акций в центре Киева.
    Правоохранители у здания Верховной Рады
    Найем сообщил, что будет дальше после протестов у Рады
    20:51 17.10.2017
    5108Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам депутата Верховной Рады от фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, оргкомитет акции и палаточный лагерь останутся стоять под парламентом, следующий сбор людей объявлен на четверг.
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Сергей Лещенко (слева в центре) и Мустафа Найем. Архивное фото
    Найем, Лещенко, Савченко. "Черный список" должников Минюста
    10:30 08.02.2018
    1935
    У украинцев появилась новая "забава" - заработал онлайн-реестр должников, в котором можно найти все данные о неплательщиках штрафов и алиментов. Как оказалось, в него входят небезызвестные депутаты Найем, Лещенко, сестра Савченко и не только.
    Алексей Савченко
    Найем: глава Николаевской ОГА Савченко знал о подготовке убийств на Майдане
    23:13 09.02.2018
    1406
    По словам народного депутата Мустафы Найема, нынешний глава Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко знал о подготовке расстрелов активистов на Майдане в феврале 2014 года.
    Мустафа Найем о столкновениях под Верховной Радой. Видео
    Найем о бойне под Радой: это несправедливо к рядовым патрульным 
    02:49 28.02.2018
    938
    По словам народного депутата от БПП, произошедшее накануне под ВР "наносит очень большой вред всему протестному движению, потому что создается впечатление, что только такие люди протестуют".
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Найем о деле Труханова: договорняк Банковой с сепаратистом и бандитом
    01:36 16.02.2018
    529
    Член парламентской фракции БПП Мустафа Найем убежден, что подобные договоренности - "это преступление против поколения, которое вместо рывка в будущее вынуждено разгребать продукты жизнедеятельности циничных клептоманов".
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