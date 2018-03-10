Член парламентской фракции БПП Мустафа Найем убежден, что подобные договоренности - "это преступление против поколения, которое вместо рывка в будущее вынуждено разгребать продукты жизнедеятельности циничных клептоманов".
У украинцев появилась новая "забава" - заработал онлайн-реестр должников, в котором можно найти все данные о неплательщиках штрафов и алиментов. Как оказалось, в него входят небезызвестные депутаты Найем, Лещенко, сестра Савченко и не только.
По словам нардепа Мустафы Найема, украинская сторона будет признавать справки, свидетельствующие о рождении и смерти человека. Это сделано для того, чтобы людям не пришлось доказывать факт рождения и смерти в суде.
Несколько вузов в Одессе закрыли из-за нехватки средств на отопление, только официально корью в стране заболели почти 5 тысяч украинцев, а СМИ опубликовали якобы обращения Порошенко в ФСБ, датированные 2007 годом.
По словам Мустафы Найема, в обвинительный акт, который прокуроры принесут на повторное заседание суда первой инстанции, должны быть внесены изменения по увеличению объема обвинения Дмитрия Россошанского.
Народный депутат Мустафа Найем заявил, что в Украине появилось много хороших офицеров, солдат, разведчиков и службистов, однако "лицо" спецслужбам делуют не они, а "тыловики, обеспечивающие работу теневых потоков".
Курт Волкер ожидает, что до конца года будет готова резолюция Совбеза ООН по миротворческой миссии в Украине и, возможно, даже принята, сообщил депутат Верховной Рады от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.
Акции протеста в центре Киева у стен Верховной Рады, которые успели окрестить "третьим Майданом", возглавили как те, кто созывал Евромайдан 2013 года, так и новые личности, успевшие завоевать статус скандалистов и провокаторов.
По словам Мустафы Найема, в четверг вечером состоится брифинг организаторов и участников акции, "на котором все участники акции под парламентом объявят решение, что будет с митингом и каковы будут дальнейшие действия".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
У украинцев появилась новая "забава" - заработал онлайн-реестр должников, в котором можно найти все данные о неплательщиках штрафов и алиментов. Как оказалось, в него входят небезызвестные депутаты Найем, Лещенко, сестра Савченко и не только.
Член парламентской фракции БПП Мустафа Найем убежден, что подобные договоренности - "это преступление против поколения, которое вместо рывка в будущее вынуждено разгребать продукты жизнедеятельности циничных клептоманов".
В разговоре с народным депутатом от "Блока Петра Порошенко" Мустафой Найемом глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский обвинил в попытке захвата компании "Укрнафта" нардепа от группы "Воля народа" Игоря Еремеева.
Скандал между народным депутатом от "Оппозиционного блока" Михаилом Добкиным и коллегой по парламенту от "Блока Петра Порошенко" Мустафой Найемом произошел в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
Член пропрезидентской фракции Мустафа Найем заявил, что, к сожалению, люди продолжают голосовать за таких политиков, которые обвиняют в коррупции всех, кроме себя. К таким политикам он отнес и "Радикальную партию" Олега Ляшко.
Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафу Найема в содействии экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской облгосадминистрации Михаилу Саакашвили при пересечении границы.
В акции приняли участие ряд народных депутатов, в том числе Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Егор Соболев. Как сообщается, сегодня должна состояться встреча генпрокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника.
Народные депутаты от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем и Дмитрий Голубов устроили разборки в прямом эфире. Соратники по фракции не подбирали слова в ходе обсуждения увольнения Виктора Шокина с поста генерального прокурора.