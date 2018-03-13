Рада отложила проект закона по скандальной "правке Лозового"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на заседании во вторник отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, отменяющего скандальную поправку народного депутата Андрея Лозового в Уголовно-процессуальном кодексе.

Об этом сообщил на сессии парламента во вторник спикер Андрей Парубий.

По его словам, с соответствующей просьбой обратился комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Он предложил отложить рассмотрение проекта закона №7547 "для проведения политических консультаций".

Парубий выполнил эту просьбу и поставил на голосование другой законопроект, сообщает "Украинская правда".

С четверга, 15 марта, новый УПК вступает в силу.

Как известно, поправка Лозового уменьшает сроки следствия с годов до месяцев, что, по мнению ее противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов. Ведь значительно увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

Ранее сообщалось, что народные депутаты за заседании Рады во вторник не проголосовали ни за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследования и вернули их в комитет для повторной доработки.