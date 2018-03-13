наверх
13.03.201817:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.92- 0.17
  • EUR31.89- 0.51
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рада отложила проект закона по скандальной "правке Лозового"

    (обновлено: )259
    По словам спикера Парубия, комитет Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности предложил отложить рассмотрение проекта закона №7547 "для проведения политических консультаций".
    Заседание Верховной Рады
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины на заседании во вторник отложила на неопределенный срок рассмотрение законопроекта, отменяющего скандальную поправку народного депутата Андрея Лозового в Уголовно-процессуальном кодексе.

    Юрий Лукашин
    "Вести-Репортер"
    Мутное обаяние "неслыханной свободы слова": в соцсетях обсудили обыски

    Об этом сообщил на сессии парламента во вторник спикер Андрей Парубий.

    По его словам, с соответствующей просьбой обратился комитет ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

    Он предложил отложить рассмотрение проекта закона №7547 "для проведения политических консультаций".

    Парубий выполнил эту просьбу и поставил на голосование другой законопроект, сообщает "Украинская правда".

    С четверга, 15 марта, новый УПК вступает в силу.

    Как известно, поправка Лозового уменьшает сроки следствия с годов до месяцев, что, по мнению ее противников, позволит избежать наказания коррупционерам и бывшим членам Партии регионов. Ведь значительно увеличится количество отказов в начале расследования, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать преступления так быстро.

    Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

    После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

    Ранее сообщалось, что народные депутаты за заседании Рады во вторник не проголосовали ни за один из трех законопроектов об изменениях в закон о Государственном бюро расследования и вернули их в комитет для повторной доработки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Виктор Ягун
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Флаг США
    Трамп наводит порядки: перестановки в Белом доме
    Спортсмен-паралимпиец Тарас Радь
    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018
    Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
    Дело - труба! В Украине кризис с газом