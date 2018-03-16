Прокуратура Киева прокомментировала поправки Лозового о выдаче тел умерших

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Срок установления причин смерти не будет увеличен, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения существенно не изменится, заявляет прокуратура Киева, комментируя принятые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс увеличат срок выдачи тел умерших для захоронения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

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Речь идет о "поправках Лозового": по инициативе нардепа от "Радикальной партии" были внесены изменениями в УПК, теперь разрешения на выдачу тела для захоронения будут выдаваться только после экспертизы.

Как объяснили представители прокуратуры, изменения в УПК внесены с целью снятия социального напряжения и заключаются в том, что проведение вскрытий судебно-медицинскими специалистами будет зависеть от решения уполномоченных сотрудников полиции. Решение будет приниматься и оформляться письменно на месте обнаружения тела.

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