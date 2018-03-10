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История с ранением нардепа Евгения Дейдея недалеко от передовой в Донецкой области наделала много шума. ГПУ квалифицирует его как теракт. Как считает юрист Андрей Портнов, это сделано для того, чтобы легализировать его не явку на допрос.