Как ни удивительно, но все покушения на украинских чиновников дивным образом заканчиваются провалом и задержанием киллеров, либо же легкими травмами и испугом. В то же время, обычные украинцы таким "везением" похвастаться не могут.
История с ранением нардепа Евгения Дейдея недалеко от передовой в Донецкой области наделала много шума. ГПУ квалифицирует его как теракт. Как считает юрист Андрей Портнов, это сделано для того, чтобы легализировать его не явку на допрос.
По словам народдепа Евгения Дейдея, он не хочет давать комментариев, не хочет кому-то что-то доказывать, не хочет участвовать в цирке, который устроили из того, что произошло, ему "не оторвало полноги, не контузило, не убило, это легкое ранение".
Согласно информации, единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи "промзоны". То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время зафиксировано не было.
По словам советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, военным вертолетом в Днепр эвакуированы "двое раненых защитников и раненый нардеп Евгений Дейдей". Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное.
По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. Сейчас он в больнице. Как отметил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук, Дейдей нуждается в переливании крови.
ВР рассматривала представления ГПУ в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового - отказали.
Политолог Андрей Миселюк заявил, что представление Луценко на снятие иммунитета с Довгого по обвинению в коррупции было основательным, но регламентный комитет всегда не стороне тех, против кого такие обвинения выдвигают.
В последнее время скандалы среди политической элиты все чаще выплескиваются наружу. Впрочем, понятно, что обоюдные обвинения чиновников – лишь ширма, за которой ведется реальная политическая борьба за власть.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".