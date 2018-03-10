наверх
10.03.201809:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Евгений Дейдей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Собака, скончавшаяся после взрыва петарды в Киеве
    Прокуратура Киева по обращению нардепа расследует убийство собаки
    02:45 31.01.2018
    243
    В новогоднюю ночь неизвестные в районе Академгородка в Киеве привязали к хвосту собаки петарду. В результате мощного взрыва животное получило множественные повреждения и впоследствии умерла.
    Народный депутат Евгений Дейдей. Архивное фото
    На нардепа Дейдея подали в суд из-за миллионных долгов
    06:47 05.01.2018
    627Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По данным СМИ, бизнесмен и член партии "Народный фронт", депутатом от которой является и сам Евгений Дейдей, обратился с иском о взыскании задолженности с нардепа долга на сумму 3,5 млн грн.
    Народный депутат Евгений Дейдей
    В Днепропетровской области НАБУ проводит обыски по делу Дейдея
    19:43 15.09.2017
    190
    Обыски проходят в Днепре и Днепропетровской области по месту работы и жительства предпринимателя, который, по словам Дейдея, одолжил деньги семье нардепа.
    Народный депутат Евгений Дейдей
    Министром по делам ветеранов быть! Инструкция для раненого Дейдея
    11:52 18.07.2017
    1388
    Если писать портрет человека, которого революция достоинства и война вынесли на гребень современной элиты, то лучшей кандидатуры не сыскать.
    Ранение нардепа Народного фронта Евгения Дейдея в зоне АТО
    Люди из стали. От чиновников и политиков отлетают пули и шрапнель
    11:14 18.07.2017
    620
    Как ни удивительно, но все покушения на украинских чиновников дивным образом заканчиваются провалом и задержанием киллеров, либо же легкими травмами и испугом. В то же время, обычные украинцы таким "везением" похвастаться не могут.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: ранение Дейдея - дешевая симуляция
    08:37 17.07.2017
    1546Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    История с ранением нардепа Евгения Дейдея недалеко от передовой в Донецкой области наделала много шума. ГПУ квалифицирует его как теракт. Как считает юрист Андрей Портнов, это сделано для того, чтобы легализировать его не явку на допрос.
    Михаил Добкин в суде
    Хроника 15 июля: арест Добкина, подробности резни в Египте, подорожание проезда
    10:40 16.07.2017
    609
    В субботу суд избрал меру пресечения для народного депутата Украины Михаила Добкина, появились подробности кровавой резни в египетском отеле, в Киеве подорожал проезд в городском транспорте.
    Народный депутат Евгений Дейдей
    Дейдей резко отреагировал на сообщения о своем ранении и показал перевязку
    23:25 15.07.2017
    417Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По словам народдепа Евгения Дейдея, он не хочет давать комментариев, не хочет кому-то что-то доказывать, не хочет участвовать в цирке, который устроили из того, что произошло, ему "не оторвало полноги, не контузило, не убило, это легкое ранение".
    Ранение нардепа Народного фронта Евгения Дейдея в зоне АТО
    В момент ранения Дейдея под Авдеевкой не было обстрелов - СМИ
    19:17 15.07.2017
    874
    Согласно информации, единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи "промзоны". То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время зафиксировано не было.
    Народный депутат Евгений Дейдей
    По факту ранения Дейдея заведено дело по статье "теракт"
    08:26 15.07.2017
    249
    По данным прокуратуры, после оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом осколочные ранения народного депутата направили в военный госпиталь № 66 г. Покровска.
    Ранение нардепа Народного фронта Евгения Дейдея в зоне АТО
    Раненого нардепа Дейдея перевезли в Днепр
    05:48 15.07.2017
    749Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По словам советника главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, военным вертолетом в Днепр эвакуированы "двое раненых защитников и раненый нардеп Евгений Дейдей". Все в сознании, состояние средней тяжести, удовлетворительное.
    Ранение нардепа Народного фронта Евгения Дейдея в зоне АТО
    В Генпрокуратуре прокомментировали ранение нардепа Дейдея
    22:22 14.07.2017
    3131Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, после оказания первичной медицинской помощи, с диагнозом осколочные ранения народный депутат направлен в военный госпиталь № 66 г. Покровска.
    Евгений Дейдей
    Дейдей получил тяжелое ранение под Авдеевкой
    20:36 14.07.2017
    1885
    По предварительным данным, у Дейдея осколочное ранение от снаряда 82 калибра в ногу. Сейчас он в больнице. Как отметил на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук, Дейдей нуждается в переливании крови.
    Итоги голосования Рады по снятию депутатской неприкосновенности, 11 июля 2017
    Снятие неприкосновенности с депутатов. Рада сказала три "да" и два "нет"
    21:19 11.07.2017
    1349Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    ВР рассматривала представления ГПУ в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового - отказали.
    Депутат Верховной Рады Евгений Дейдей
    Рада отказалась снять неприкосновенность с Дейдея
    17:09 11.07.2017
    788Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности и лишение неприкосновенности депутата Евгения Дейдея поддержали лишь 192 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Народный депутат Олесь Довгий
    Довгий неприкосновенен: депутаты себе подобных не сдают – политолог
    12:08 05.07.2017
    276Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Политолог Андрей Миселюк заявил, что представление Луценко на снятие иммунитета с Довгого по обвинению в коррупции было основательным, но регламентный комитет всегда не стороне тех, против кого такие обвинения выдвигают.
    Алексей Якубин
    Луценко против Рады. Разыгрывают спектакль для США – Якубин
    10:54 05.07.2017
    441Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, на будущей встрече с госсекретарем Рексом Тиллерсоном президент Петр Порошенко сможет заверить коллегу, что Украина усиленно борется с коррупцией.
    Евгений Дейдей
    НАБУ и САП предоставили доказательства незаконного обогащения Дейдея
    22:25 04.07.2017
    546Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Регламентный комитет Верховной Рады заблокировал представление Генеральной прокуратуры о привлечении нардепа Евгения Дейдея к уголовной ответственности. НАБУ и САП считают решение необоснованным.
    Флаг Украины
    От "кактуса" до "политического страуса". Власть раздирают скандалы
    16:25 04.07.2017
    858
    В последнее время скандалы среди политической элиты все чаще выплескиваются наружу. Впрочем, понятно, что обоюдные обвинения чиновников – лишь ширма, за которой ведется реальная политическая борьба за власть.
    Политолог Алексей Якубин
    Дело Дейдея и арест АТОшника в Италии. Мнение Якубина
    13:36 04.07.2017
    788Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Комитет ВРУ не дал согласие на лишение депутатской неприкосновенности Евгения Дейдея, а украинские дипломаты взяли под особый контроль дело арестованного в Италии Виталия Маркива.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны