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    Дебальцево

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 493
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    Последствия боев под Дебальцево в феврале 2015 года
    Три года Дебальцевскому котлу: опубликовано новое видео с места боев 
    11:01 22.02.2018
    3643Дебальцевский котел
    Ожесточенные бои в районе Дебальцева продолжались с 15 января по 18 февраля 2015 года. По официальным данным, в боях погибли более сотни украинских военных, сотни были ранены.
    Десятки составов с углем стоят в Дебальцево
    Десятки составов с углем стоят в Дебальцево 
    06:18 19.02.2017
    1143Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Волонтерская организация "Армия SOS" показала десятки составов с углем в Дебальцево. Организация занимается изготовлением беспилотных летательных аппаратов и разведкой для ВСУ.
    Украинские военные близ Дебальцево
    Годовщина выхода военных из "дебальцевского котла". Архивные кадры 
    11:06 18.02.2017
    1078Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    В боях в Дебальцево приняли участие тысячи бойцов, сотни единиц техники и артиллерии с обеих сторон. Острая фаза противостояния длилась с 25 января до 18 февраля 2015 года.
    Жительница Дебальцево. Архивное фото
    Жители Дебальцево в панике уезжают из города – спецкор
    18:26 28.12.2016
    10644Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Специальный корреспондент "КП" в Украине" Артем Маслаков в эфире Голоса Столицы сообщил, что жители в зоне АТО опасаются провокаций во время новогодних праздников.
    Турчинов на Светлодарской дуге
    Появилось видео с Турчиновым на Светлодарской дуге 
    17:52 22.12.2016
    4482Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам секретаря СНБО, четвертые сутки подряд непрерывно осуществляются обстрелы позиций ВСУ с использованием запрещенной минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    ВСУ отбили две атаки своих позиций на Светлодарской дуге - Минобороны
    15:49 22.12.2016
    326Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По данным Министерства обороны Украины, потерь среди бойцов Вооруженных сил в результате наступления на Светлодарской дуге в районе Дебальцево нет.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Силы АТО заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги - Турчинов
    15:39 21.12.2016
    5178Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Согласно сообщению пресс-службы СНБО, в связи с эскалацией на Светлодарской дуге Александр Турчинов прибыл на данный участок фронта и обсудил ситуацию с военными.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    Военный попал в плен на Светлодарской дуге - Минобороны
    13:10 21.12.2016
    1203Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Официальный представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в среду подтвердил, что 18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один военный попал в плен.
    Жизнь в Дебальцево
    В Донбассе поднимается волна: Дебальцево не отдадим!
    14:54 21.10.2016
    22382Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики не намерены оставлять Дебальцево, как того накануне потребовал президент Украины Петр Порошенко.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Полторак: вопрос по Дебальцево остается на повестке дня
    10:27 21.10.2016
    1878Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Министр обороны отметил, что в минских соглашениях Дебальцево оставалось под контролем Киева, однако по факту город находится под контролем самопровозглашенной ДНР.
    Ситуация в Дебальцево. Архивное фото
    РФ не согласна с позицией Украины по Дебальцево - Песков
    16:24 20.10.2016
    6209Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Петра Порошенко по Дебальцево Донецкой области, работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко: в Дебальцево должно произойти разведение сил
    07:39 20.10.2016
    2258Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    После завершения разведения сил на трех предыдущих участках в Золотом, Петровском и Станице Луганской, там должны быть установлены постоянно действующие мониторинговые посты ОБСЕ.
    Василий Слипак
    Хроника 29 июня: гибель оперного певца в АТО, россиянам открыли Турцию
    09:22 30.06.2016
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    Накануне утром на Донбассе погиб оперный певец-доброволец из Франции Василий Слипак. В Минске в этот же день договорились о разведении сил в двух районах Донбасса. Также вчера россиянам разрешили отдыхать в Турции.
    Ситуация в Дебальцево. Архивное фото
    В районе Углегорска и Дебальцево идут бои - СМИ
    16:27 29.06.2016
    2800Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как сообщают региональные СМИ, по неподтвержденным данным, "силы АТО взяли под свой контроль две высоты в Логвиново, окружили Санжаровку и закрепились в 2 километрах от Углегорска".
    Массовое захоронение бойцов ВСУ обнаружено под Дебальцево
    В ЛНР заявили, что ВСУ не хотят забирать тела погибших силовиков
    00:16 06.04.2016
    867Донбасс: мир или война.
    Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что правительству Украины выгоднее отказаться от своих погибших, признав их пропавшими без вести.
    Массовое захоронение бойцов ВСУ обнаружено под Дебальцево
    В ВСУ опровергли информацию о массовом захоронении солдат под Дебальцево
    12:08 04.04.2016
    828Донбасс: мир или война.
    Начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев заявил, что на данный момент эта информация не является достоверной.
    Пожар в здании Министерства обороны в Москве
    Хроника 3 апреля: захоронение бойцов ВСУ под Дебальцево, пожар в Минобороны РФ
    09:24 04.04.2016
    785
    Накануне президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генпрокурора. Помимо этого стало известно, что результаты выборов мэра Кривого Рога обжалуют в суде, к тому же "Самопомич" выгнала из своих рядов Юрия Милобога.
    Массовое захоронение бойцов ВСУ обнаружено под Дебальцево
    Массовое захоронение бойцов ВСУ под Дебальцево (18+) 
    05:08 04.04.2016
    5279Донбасс: мир или война.
    Захоронение бойцов ВСУ найдено в районе Дебальцево, в нем находится более десятка тел, сообщил журналистам в воскресенье представитель Минобороны ДНР.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    ДНР: под Дебальцево обнаружено захоронение военных ВСУ
    14:28 03.04.2016
    5071Донбасс: мир или война.
    В самопровозглашенной республике заявили, что эксгумацией найденных тел будут заниматься представители ЛНР. Согласно сообщению, найдено "более десятка тел".
    Дебальцево все еще не оправилось после боевых действий
    Дебальцево все еще не оправилось после боевых действий 
    09:41 20.02.2016
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    Более 1,3 тысячи жилых домов было повреждено в Дебальцево, которое сейчас находится под контролем самопровозглашенной ДНР, за время конфликта в Донбассе, часть из них уничтожены полностью.
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Последствия боев под Дебальцево в феврале 2015 года
    Три года Дебальцевскому котлу: опубликовано новое видео с места боев 
    11:01 22.02.2018
    3643
    Ожесточенные бои в районе Дебальцева продолжались с 15 января по 18 февраля 2015 года. По официальным данным, в боях погибли более сотни украинских военных, сотни были ранены.
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