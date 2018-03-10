Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Петра Порошенко по Дебальцево Донецкой области, работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников.
Накануне утром на Донбассе погиб оперный певец-доброволец из Франции Василий Слипак. В Минске в этот же день договорились о разведении сил в двух районах Донбасса. Также вчера россиянам разрешили отдыхать в Турции.
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что правительству Украины выгоднее отказаться от своих погибших, признав их пропавшими без вести.
Накануне президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Виктора Шокина с должности генпрокурора. Помимо этого стало известно, что результаты выборов мэра Кривого Рога обжалуют в суде, к тому же "Самопомич" выгнала из своих рядов Юрия Милобога.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Дебальцево — город областного значения в Донецкой области и один из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Многие жилые дома в городе, попавшие под "Град" и минометы, находятся в аварийном состоянии.
После вывода украинских войск из района Дебальцево, город и близ лежащие населенные пункты перешли под контроль ополчения. В ВСУ сообщили, что вопрос отвода тяжелого вооружения от Дебальцево остается открытым.
Лидер самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко в четверг уверял, что ополчение закончило "зачистку" Дебальцево. В тоже время ВСУ заявили, что операция по выводу военных из Дебальцево на завершающем этапе.
Силовики в понедельник сообщили, что ополченцы обстреливают Дебальцево из "Градов" и минометов. Эту информацию подтвердил представитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин, заявив, что столкновения в районе Дебальцево продолжаются.
Дебальцево Донецкой области по-прежнему остается одной из самых горячих точек на карте Украины. Подробнее о бойцах антитеррористической операции и ситуации в районе близ Дебальцево смотрите в фоторепортаже.
В пятницу по "зеленому коридору" проходила эвакуация беженцев из Дебальцево. Жителям города было предложено эвакуироваться как на территорию Украины, так и на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Силовики и власти ДНР договорились о введении режима прекращения огня для эвакуации людей из Дебальцево, поэтому в пятницу из города начали эвакуироваться мирные жители. О ситуации в городе смотрите в фоторепортаже.
В Дебальцево Донецкой области вводится совместное патрулирование населенного пункта ВСУ вместе с представителями Военной комендатуры и местными правоохранительными органами, сообщает Прес-центр АТО на своей странице в Facebook.
По словам заместителя главного врача по хозяйственной части Елены Барановой, помощь от военных прибыла вовремя, ведь кроме пациентов больницы здесь также временно проживают люди, которые в результате боевых действий потеряли свои дома.
С высоты птичьего полета можно увидеть черные воронки от снарядов "Града" и мин, разрушенные крыши домов, поваленные деревья, разрушенную инфраструктуру одного из крупнейших в Украине железнодорожных узлов.
Выполнять договоренности о прекращении огня и вывести тяжелое вооружение призывает все стороны конфликта в Украине Европейский Союз. Об этом заявила пресс-секретарь главы европейской дипломатии Федерики Могерини - Кэтрин Рей.
В Дебальцево Донецкой области вводится совместное патрулирование населенного пункта ВСУ вместе с представителями Военной комендатуры и местными правоохранительными органами, сообщает Прес-центр АТО на своей странице в Facebook.