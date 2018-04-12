После развода скандального депутата все имущество досталось его жене - СМИ

УНИАН

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева расторг брак народного депутата Украины Евгения Дейдея из фракции "Народный фронт" и Инги Дейдей, которая является помощником-консультантом другого депутата от НФ — Дениса Дзензерского.

Ранее Дейдей сообщил о расставании с супругой в Facebook. Он написал, что с бывшей женой не живет уже почти полгода и показал фото своей новой избранницы, которой стала бывший кандидат в народные депутаты Дарья Ледовских.

"Иск удовлетворен, брак расторгнут", — сказал "Українським Новинам" адвокат Сиран Бекиров. По его словам, решение суда принято 11 апреля.

Согласно электронной декларации Евгения Дейдея за 2016 год, все имущество (недвижимость и автомобили) принадлежат жене.

Ранее вокруг супружеской пары Дейдей разгорелся скандал. Еще один помощник нардепа Дзедзерского Игорь Линчевский в 2015 году заявил, что занял Инге Дейдей 3,5 миллиона гривен, сумму в долларах наличными он отдал в руки Евгению Дейдею. Вернуть деньги Линчевский пытался через суд, Национальное антикоррупционное бюро провело специальное расследование.