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    После развода скандального депутата все имущество досталось его жене - СМИ

    (обновлено: )26010
    В среду, 11 апреля, Печерский районный суд Киева расторг брак депутата Верховной Рады Евгения Дейдея и его супруги Инги. Ранее Дейдей сообщил, что не живет с женой более полугода.
    Депутат от фракции Народный фронт Евгений Дейдей
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева расторг брак народного депутата Украины Евгения Дейдея из фракции "Народный фронт" и Инги Дейдей, которая является помощником-консультантом другого депутата от НФ — Дениса Дзензерского.

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    Ранее Дейдей сообщил о расставании с супругой в Facebook.  Он написал, что с бывшей женой не живет уже почти полгода и показал фото своей новой избранницы, которой стала бывший кандидат в народные депутаты Дарья Ледовских.

    "Иск удовлетворен, брак расторгнут", — сказал "Українським Новинам" адвокат Сиран Бекиров. По его словам, решение суда принято 11 апреля.

    Согласно электронной декларации Евгения Дейдея за 2016 год, все имущество (недвижимость и автомобили) принадлежат жене.

    Ранее вокруг супружеской пары Дейдей разгорелся скандал. Еще один помощник нардепа Дзедзерского Игорь Линчевский в 2015 году заявил, что занял Инге Дейдей 3,5 миллиона гривен, сумму в долларах наличными он отдал в руки Евгению Дейдею. Вернуть деньги Линчевский пытался через суд, Национальное антикоррупционное бюро провело специальное расследование.

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