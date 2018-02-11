Город на ушах. Днепр погрузился в скандальный развод нардепа Немировского

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РИА Новости Украина

Депутат от БПП Андрей Немировский и его жена Тамила Ульянова обсуждают во всеуслышание свой развод, пишет днепровское издание 056.ua https://www.056.ua/news/1948096.

Что рассказывает Андрей Немировский

Андрей Немировский сделал публичное заявление, в котором написал, что решил разводиться с женой Тамилой. Депутат также сообщил, что "кто-то" пытался похитить его машину со стоянки в аэропорту.

"Непростые для меня слова. Но я должен их сказать! Я решил развестись, больше меня ничего не связывает с той семьей. На данный момент адвокаты подают иски, надеюсь, все пройдет быстро. Жизнь прекрасна и продолжается. "Туман рассеялся"! Работаем, идем вперед, победим! Также утром будут поданы заявления в полицию о незаконном завладении паспортом гражданина Украины, идентификационным кодом и другими документами… Более того. Пока кто-то там с самого утра, с пособиями, "похищал" из аэропорта "Борисполь" машину, я находился в прекрасном настроении, и в дальнейшем так и будет…", — сообщил Немировский на своей странице.

056.ua Скриншот с Facebook

После этого депутат написал пост, в котором обвинил свою жену в измене, сообщив, что он всё время был в командировках и думал, что она понимает специфику его работы.

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"Как я хочу ошибаться… я все еще хочу верить, что я заслуживал большего. Я все еще хочу оставить хоть что-то светлое о ней в своей памяти… Измена самого дорогого в мире человека — для меня это вопрос: "Что я сделал не так?" Я отдавался работе… командировки, суды, госпитали, комитеты… я считал, что она рядом! Что понимает, я не умею иначе! История моей семьи, ее преданность и жертвенность, репрессии, истории моей бабушки, моя мама… все, что мы пережили… неужели я могу не служить Украине?!

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Я хочу верить, что ОНА хотя бы будет иметь достоинство отпустить. Отпустить благородно и без грязи. Я все еще хочу верить, что не ошибся, что выбрал когда-то искренность и благородство. Я не хочу никому ничего доказывать! Но, возможно, мне придется оправдываться. Оправдываться за то, чего не делал!! Как человек, я на это не способен, но как политик, я понимаю, что должен ответить на каждый вопрос. Сейчас, как никогда, я чувствую в себе силы двигаться дальше! В моей жизни было две любви — жена и моя Украина. Сейчас остался один! Я знаю точно, что моя страна меня не предаст! У меня ничего больше не останется… у меня ничего больше нет…", — написал Немировский в своём Facebook.

056.ua Скриншот с Facebook

К посту депутат прикрепил неоднозначную "смешную" картинку.

056.ua Скриншот с Facebook

Как видит ситуацию Тамила Ульянова



056.ua Тамила Ульянова

В свою очередь, Тамила Ульянова, жена депутата, выразила свою точку зрения. По её словам, измена произошла со стороны мужа, и на развод подал не Немировский, а она сама.

"Учитывая, что иск о разводе с вами уже подан в суд, простите, замечу, подан мной, а не вашими адвокатами, а связаться с вами мне так и не удалось по причине того, что вы с 26 января по 9 февраля находитесь с любовницей в Доминиканской Республике и "скачите" по волнам в эйфории, а точнее, в состоянии наркотического опьянения, я бы хотела ответить вам на ваши плачущие лживые посты и приготовила к вашему приезду сюрприз. Примите, пожалуйста, от меня прощальный подарок в виде "пиара", которого вы так и не достигли за всю свою депутатскую каденцию, но к которому так усердно стремились все это время, для чего и носили все пять лет жизни со мной "маску" заботливого семьянина, использовав для этого пиара меня и моих детей. Так вот, хочу сообщить вам о том, что ваши клипы очень насмешили меня, а ваше чувство юмора порадовало не только меня, но и ваших коллег, а также ваших избирателей", — пишет Ульянова.

Также Тамила отрицает факт похищения автомобиля, так как он, принадлежит её маме.

"А что касается машины, так тут вообще ошибочка вышла, как я не старалась, вы так и не научились внимательно изучать документы, вы даже не видели, что автомобиль, который у вас угоняют, принадлежит на правах собственности моей маме, которая своё колечко, кстати, так и не нашла. Господи, как же вы законы в Раде принимаете, не читаете, что ли? А, впрочем, чему это я удивляюсь, ведь и вам, и мне прекрасно известно, кто был мозгом, а кто "членом" партии в нашем дружном коллективе", — сообщила Тамила.

056.ua Скриншот с Facebook

Также Ульянова сообщила, что её муж и его друзья развлекались с "девицами легкого поведение".

"Кстати, в диалоге с Саньком вы упомянули, что счастливы со своей девушкой прям с первого дня знакомства. Скажите, это было до или после того, как вы набрали себе "нар", потому что буквально несколько недель назад на корпоративе вы клялись в любви и вечной верности мне, и у меня на это есть, как минимум, шесть свидетелей и видео. Ещё порадовало то, что сожительница Алекса Кэт очень рада за вас и вашу новую любовь, прям молит Бога, чтобы у вас все было хорошо. Вот здесь я с ней солидарна, сама уже вторую неделю нарадоваться не могу. Думаю, Кэт будет просто счастлива узнать ещё и о том, что ее Саша также не отстал от вас и разделял с вами не только "порошковое настроение", но и девушек легкого поведения, как настоящий друг. А ночь корпоратива ее Сашенька продолжил в компании двух прекрасных девиц, в стриптиз-клубе, все у того же друга и негласного помощника Олежки и его жены Танюши, которая очень часто "радушно" принимала вас у себя дома, в котором есть все виды услуг", - рассказывает Тамила.

056.ua Скриншот с Facebook

056.ua Скриншот с Facebook

056.ua Скриншот с Facebook

056.ua Скриншот с Facebook

Также стало известно, что что переписки, которые Тамила выложила в сеть, прочитанные не тайно. По её словам, это общая собственность.

"Честно признаться, мне перед своими тоже немного неудобно — стыдно узнать, что жила с "мужиком", который выносит "грязное белье напоказ", чтобы вызвать сочувствие народа, который, кроме жалости и желания дать совет, касающийся личной жизни, больше никаких эмоций у людей не вызывает. А впрочем, кому я это говорю, ведь всем известно, кто был мужчиной в нашей семье, а кто "эмоциональной истеричкой". В общем, я отпускаю вас в который раз уже, Андрей Валентинович, вы только не плачьте там, ведь вы знаете мою "слабость" к вашим слезам. Вы, главное, держитесь там, Андрей Валентинович, как бы ни было тяжело: на океане, в хижине и с омарами, держитесь, несмотря ни на что", — резюмировала Тамила.