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    Политика

    Дейдей отрицает свою вину в незаконном обогащении

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (412)

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    По словам депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея, в связи с заявлением ГПУ он готов предстать перед любым судом, перед любым парламентом.
    Депутат от фракции Народный фронт Евгений Дейдей
    УНИАН

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей заявил, что отрицает свою вину в незаконном обогащении.

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    УНИАН
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    Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что возглавляемое им ведомство подготовило ходатайство в Верховную Раду о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Дейдея, Геннадия Бобова (депутатская группа "Партия "Возрождение") и Андрея Лозового (фракция " Радикальная партия") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении.

    "Я вас могу заверить, что не чувствую свою вину, понимаю, что нет никакого фактажа, и готов предстать перед любым судом, перед любым парламентом. Я прожил 26 лет без депутатской неприкосновенности, так и сейчас готов без нее жить", — сказал Дейдей в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

    Он также сообщил, что уже дал показания по этому делу в Национальном антикоррупционном бюро.

    В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. По Конституции, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности.

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