Певица пошутила во время общения с фанатами, отметив, что если пить воду из Нила, то в организме могут появиться опасные паразиты. По этой причине она посоветовала пить минералку из бутылок, причем речь шла о конкретной марке.
В Египте полицейский спас пятилетнего мальчика, когда тот выпал с балкона третьего этажа. Сцена невероятного спасения попала в запись камер наблюдения. На них видно, как правоохранители решают, как помочь малышу.
После предварительно рассмотрения дела прокуратура сначала постановила освободить российскую гражданку под залог в пять тысяч египетских фунтов (280 долларов США). Однако потом власти пересмотрели это решение и вынесли вердикт о депортации россиянки.
Раскопки должны дать окончательное заключение о возможном нахождении в стенах гробницы фараона Тутанхамона скрытых за фресками помещений, которые могут являться замаскированным захоронением царицы Нефертити.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
После предварительно рассмотрения дела прокуратура сначала постановила освободить российскую гражданку под залог в пять тысяч египетских фунтов (280 долларов США). Однако потом власти пересмотрели это решение и вынесли вердикт о депортации россиянки.
Певица пошутила во время общения с фанатами, отметив, что если пить воду из Нила, то в организме могут появиться опасные паразиты. По этой причине она посоветовала пить минералку из бутылок, причем речь шла о конкретной марке.
В Египте полицейский спас пятилетнего мальчика, когда тот выпал с балкона третьего этажа. Сцена невероятного спасения попала в запись камер наблюдения. На них видно, как правоохранители решают, как помочь малышу.
В Египте полицейский спас пятилетнего мальчика, когда тот выпал с балкона третьего этажа. Сцена невероятного спасения попала в запись камер наблюдения. На них видно, как правоохранители решают, как помочь малышу.
Врачи больницы Краус провели компьютерную томографию мумии, в надежде узнать, от чего скончался две тысячи лет назад житель Древнего Египта. Мумия хранилась в Публичной библиотеке Казеновия, штат Нью-Йорк, США.
В пригороде египетской Александрии столкнулись два поезда, в результате чего, по последним данным, погибли 36 человек, свыше 120 получили ранения. Поезд Каир - Александрия въехал в состав Порт-Саид - Александрия.
Во вторник захватчик, угрожая экипажу самолета и пассажирам поясом смертника, потребовал изменить маршрут, которым следовал лайнер А320 (Александрия-Каир), и вынудил пилотов посадить самолет в аэропорту Ларнаки на Кипре.
Мужчина, угрожая экипажу самолета и пассажирам поясом смертника, потребовал изменить маршрут, которым следовал лайнер А320 (Александрия-Каир), и вынудил пилотов посадить самолет в аэропорту Ларнаки на Кипре.
Авиакатастрофа российского лайнера А321 может серьезно повлиять на туристическую отрасль Египта, сказал журналистам представитель Международного валютного фонда Джерри Райс. Многие из отелей Шарм-эш-Шейха уже пустые, судя по кадрам.
Российский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла в субботу: лайнер авиакомпании "Когалымавиа", на борту которого находились 224 человека, потерпел крушение на Синайском полуострове в Египте.
Александр Лукашенко и Жерар Депардье в неформальной обстановке побеседовали на темы поддержки сельского хозяйства в современном мире, развития технологий по выращиванию экологически чистых продуктов питания.
По имеющейся информации, на затонувшем прогулочном катере находились 30 человек, в основном молодежь, женщины и дети. На данный момент спасти удалось лишь пять человек, также извлечены 14 тел погибших.
В Египте полицейский спас пятилетнего мальчика, когда тот выпал с балкона третьего этажа. Сцена невероятного спасения попала в запись камер наблюдения. На них видно, как правоохранители решают, как помочь малышу.
Врачи больницы Краус провели компьютерную томографию мумии, в надежде узнать, от чего скончался две тысячи лет назад житель Древнего Египта. Мумия хранилась в Публичной библиотеке Казеновия, штат Нью-Йорк, США.
Ученые выяснили, что древнеегипетская статуя, недавно обнаруженная в Каире, была воздвигнута в честь не Рамзеса II, а по всей видимости, фараона Псамметиха I из более поздней династии, правившей в VII веке до новой эры.
Судно, на котором по разным данным находились от 400 до 600 нелегалов из разных стран Африки, затонуло в 12 километрах от побережья Египта рано утром 21 сентября. Береговой охране удалось спасти более 150 человек, все остальные, предположительно, погибли.
Силы береговой охраны Египта еженедельно сообщают о пресечении попыток нелегальной миграции в Европу по Средиземному морю. Многие из тех, кому удается незамеченными все же отплыть от берега, не достигают цели путешествия и тонут вместе с лодками по дороге.
МЧС России до 23.00 мск (22.00 по киевскому времени) понедельника планирует завершить в Египте поисково-спасательную операцию на месте катастрофы лайнера Airbus А321, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Пучков.
Сотрудники МЧС России выехали из Каира на место крушения самолета "Когалымавиа". Египетские специалисты заявили, что сделают все возможное, чтобы помочь российским коллегам установить причины трагедии.
Самолет А-320 рейса KGL9268 вылетел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в субботу в 5.51 утра. Он пропал с радаров через 23 минуты после взлета. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.
Египетские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям радикальной группировки "Исламское государство" в Ливии после появления в интернете видеозаписи казни 21 египтянина-копта, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на государственное телевидение.
Российский самолет Airbus A321 "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, в субботу потерпел крушение на Синайском полуострове. На борту находились 224 человека, включая 25 детей и семь членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.
В Египте полицейский спас пятилетнего мальчика, когда тот выпал с балкона третьего этажа. Сцена невероятного спасения попала в запись камер наблюдения. На них видно, как правоохранители решают, как помочь малышу.