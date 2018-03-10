наверх
10.03.201804:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Египет

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 677
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Модель Мариса Папен
    Скандальная модель позирует голой по всему миру 
    01:54 04.03.2018
    2328
    Бельгийская модель Мариса Папен прославилась своей раскрепощенностью, делая откровенные фото в океане, джунглях и снегах.
    В результате столкновения двух поездов в Египте погибли 19 человек
    В Египте столкнулись два поезда: есть жертвы
    15:56 28.02.2018
    66
    На станции Абу-эль-Хави два вагона отделились от пассажирского поезда, следовавшего в Каир, и упали перед встречным товарным поездом, направлявшимся в Александрию.
    Ширин Абдель Вахаб
    Известную египетскую певицу приговорили к тюрьме из-за шутки
    10:15 28.02.2018
    290
    Певица пошутила во время общения с фанатами, отметив, что если пить воду из Нила, то в организме могут появиться опасные паразиты. По этой причине она посоветовала пить минералку из бутылок, причем речь шла о конкретной марке.
    Вика из Неангелов
    Украинская певица оголилась и похвасталась отдыхом в Египте
    13:40 27.02.2018
    7830
    Поклонники восхитились фигурой певицы и отметили ее стройность и уход за собой. Девушка сейчас проводит время в Египте и радует поклонников новой порцией фотографий у моря.
    Ангела Меркель
    Дайджест зарубежных СМИ: Меркель идет на компромисс, в Египте нашли древний некрополь
    12:48 25.02.2018
    498
    Мировые СМИ обсуждают ответный удар Демократической партии США, решение Меркель по назначению нового министра здравоохранения, а также победителей Берлинале.
    Крупный некрополь с саркофагами и сокровищами эпохи Древнего Египта найден к югу от Каира
    Саркофаги и сокровища. Найден некрополь эпохи Древнего Египта 
    09:00 25.02.2018
    1066
    Крупный некрополь, состоящий из восьми гробниц, в которых помещены порядка сорока саркофагов, обнаружили египетские археологи в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира
    Египетский полицейский. Архивное фото
    При аварии автобуса в Египте погибли девять рабочих
    18:34 24.02.2018
    43
    В районе Александрии автобус, перевозивший группу рабочих, попал в аварию. По одной из версий, водитель пытался избежать столкновения, по другой - у автобуса лопнула покрышка.
    В Египте мужчина спас ребенка. Видео
    В Египте полицейский чудом спас выпавшего с балкона мальчика 
    18:49 23.02.2018
    194
    В Египте полицейский спас пятилетнего мальчика, когда тот выпал с балкона третьего этажа. Сцена невероятного спасения попала в запись камер наблюдения. На них видно, как правоохранители решают, как помочь малышу.
    Хургада. В центре города.
    Около 10 ножевых ранений. В Хургаде жестоко убили молодую украинку
    16:27 23.02.2018
    1389
    В городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. ЕЕ нашли в номере отеля с 10 ножевыми ранениями.
    Флаг Египта
    Россиянку депортируют из Египта за "слишком откровенные" танцы
    09:30 08.02.2018
    789
    После предварительно рассмотрения дела прокуратура сначала постановила освободить российскую гражданку под залог в пять тысяч египетских фунтов (280 долларов США). Однако потом власти пересмотрели это решение и вынесли вердикт о депортации россиянки.
    Флаг Египта
    Россиянку задержали в Египте за "слишком откровенные" танцы
    19:24 06.02.2018
    1202
    По информации СМИ, исполнительница восточных танцев по имени Екатерина распространила в интернете видео одного из своих выступлений, которое и привлекло внимание полиции.
    В Египте открыта гробница женщины, жившей более 4 000 лет назад
    Удивительная находка. В Египте обнаружили гробницу известной жрицы 
    07:58 05.02.2018
    792
    Около легендарного некрополя в Гизе египетские археологи нашли гробницу знатной женщины, жившей более четырёх тысяч лет назад.
    Немецкий реставратор Кристиан Экмана рассматривает бороду золотой маски знаменитого египетского фараона Тутанхамона перед началом реставрационных работ
    Гробницу фараона Тутанхамона раскопают в поисках захоронения Нефертити
    10:29 02.02.2018
    296
    Раскопки должны дать окончательное заключение о возможном нахождении в стенах гробницы фараона Тутанхамона скрытых за фресками помещений, которые могут являться замаскированным захоронением царицы Нефертити.
    Лифт
    В египетской больнице рухнул лифт, погибли 7 человек
    21:34 30.01.2018
    159
    Инцидент произошел в хирургическом отделении университетской больницы Банхи в часы посещения. В лифте находились родственники пациентов отделения.
    Работа палеонтологов. Архивное фото
    В Египте обнаружили останки не известного науке динозавра
    17:49 30.01.2018
    246
    Согласно данным палеонтологов, найденный динозавр жил на северо-западе Африки 94-66 миллионов лет назад и принадлежит к той же ветви, что и титанозавры, ранее обнаруженные в Евразии.
    Фото встречи самого высокого мужчины и самой маленькой женщины покорили сеть
    Удивительное рядом. Состоялась встреча самого высокого мужчины и самой маленькой женщины
    21:42 29.01.2018
    721
    Султан Кесена проживает в Турции и занимается фермерством, хотя хобби дается ему нелегко, так как он практически не может передвигаться без трости. Джоти Амджи живет в Индии.
    В аэропорту Борисполь ждут прилета самолета. Архивное фото
    В Египте из-за непогоды задержали авиарейсы в Украину
    21:44 20.01.2018
    266
    Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что один из двух самолетов уже вылетел из Египта в Украину, отправка второго назначена на 2:00 21 января.
    Археологи во время раскопок. Архивное фото
    Египет вводит пожизненное заключение за кражу исторических артефактов
    13:44 16.01.2018
    147
    Теперь "черные археологи" и торговцы артефактами могут оправиться в тюрьму на пожизненный срок и должны будут выплатить государству штраф размером до 500 тысяч долларов США.
    Пирамида Хеопса в разрезе
    Археологи нашли в египетской пирамиде переход в "загробный мир"
    17:00 12.01.2018
    2046
    Таинственная комната располагается над Большой галереей - коридором, ведущим в усыпальницу фараона. Это говорит о том, что помещение, вероятно, играло важную роль в ритуале погребения.
    Воздушный шар
    Очередная трагедия в Египте, рухнул воздушный шар с туристами
    10:40 05.01.2018
    266
    По информации СМИ, падение воздушного шара в Луксоре произошло из-за сильного порыва ветра. Пострадавших доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Вика из Неангелов
    Украинская певица оголилась и похвасталась отдыхом в Египте
    13:40 27.02.2018
    7830
    Поклонники восхитились фигурой певицы и отметили ее стройность и уход за собой. Девушка сейчас проводит время в Египте и радует поклонников новой порцией фотографий у моря.
    Модель Мариса Папен
    Скандальная модель позирует голой по всему миру 
    01:54 04.03.2018
    2328
    Бельгийская модель Мариса Папен прославилась своей раскрепощенностью, делая откровенные фото в океане, джунглях и снегах.
    Хургада. В центре города.
    Около 10 ножевых ранений. В Хургаде жестоко убили молодую украинку
    16:27 23.02.2018
    1389
    В городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. ЕЕ нашли в номере отеля с 10 ножевыми ранениями.
    Крупный некрополь с саркофагами и сокровищами эпохи Древнего Египта найден к югу от Каира
    Саркофаги и сокровища. Найден некрополь эпохи Древнего Египта 
    09:00 25.02.2018
    1066
    Крупный некрополь, состоящий из восьми гробниц, в которых помещены порядка сорока саркофагов, обнаружили египетские археологи в районе Туна эль-Джабаль к югу от Каира
    Флаг Египта
    Россиянку депортируют из Египта за "слишком откровенные" танцы
    09:30 08.02.2018
    789
    После предварительно рассмотрения дела прокуратура сначала постановила освободить российскую гражданку под залог в пять тысяч египетских фунтов (280 долларов США). Однако потом власти пересмотрели это решение и вынесли вердикт о депортации россиянки.
    Ангела Меркель
    Дайджест зарубежных СМИ: Меркель идет на компромисс, в Египте нашли древний некрополь
    12:48 25.02.2018
    498
    Мировые СМИ обсуждают ответный удар Демократической партии США, решение Меркель по назначению нового министра здравоохранения, а также победителей Берлинале.
    Ширин Абдель Вахаб
    Известную египетскую певицу приговорили к тюрьме из-за шутки
    10:15 28.02.2018
    290
    Певица пошутила во время общения с фанатами, отметив, что если пить воду из Нила, то в организме могут появиться опасные паразиты. По этой причине она посоветовала пить минералку из бутылок, причем речь шла о конкретной марке.
    В Египте мужчина спас ребенка. Видео
    В Египте полицейский чудом спас выпавшего с балкона мальчика 
    18:49 23.02.2018
    194
    В Египте полицейский спас пятилетнего мальчика, когда тот выпал с балкона третьего этажа. Сцена невероятного спасения попала в запись камер наблюдения. На них видно, как правоохранители решают, как помочь малышу.
    В результате столкновения двух поездов в Египте погибли 19 человек
    В Египте столкнулись два поезда: есть жертвы
    15:56 28.02.2018
    66
    На станции Абу-эль-Хави два вагона отделились от пассажирского поезда, следовавшего в Каир, и упали перед встречным товарным поездом, направлявшимся в Александрию.
    Египетский полицейский. Архивное фото
    При аварии автобуса в Египте погибли девять рабочих
    18:34 24.02.2018
    43
    В районе Александрии автобус, перевозивший группу рабочих, попал в аварию. По одной из версий, водитель пытался избежать столкновения, по другой - у автобуса лопнула покрышка.
    Все теги

    Персоны

    Организации