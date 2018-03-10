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Самолет А-320 рейса KGL9268 вылетел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в субботу в 5.51 утра. Он пропал с радаров через 23 минуты после взлета. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.