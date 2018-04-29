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    Общество

    Украинцы, застрявшие в Египте, вылетят домой только завтра

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    Украинские туристы застряли в египетском Шарм эль Шейхе
    twitter.com/VasylKyrylych

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Украинские туристы не могут вылететь из Египта из-за отсутствия самолетов. Люди уже третьи сутки вынуждены ждать рейса. Вылет планируется 30 апреля. Об этом сообщает "Украинская правда".

    "Ситуация с перевозкой украинцев из Шарм-эль-Шейха в Украину усложняется — количество лиц, ожидающих возвращения увеличивается. Туроператор утверждает, что группы туристов, которые завершили пребывание в Египте, не могут вылететь в Украину из-за отсутствия самолетов. Вылет, по сообщению туроператора, планируется на 30 апреля ", — сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич со ссылкой на информацию руководителя туристической компании.

    По его словам, всех украинских туристов, ожидающих отправления из Египта, размещают в отелях.

    Посольство Украины в Египте принимает меры по урегулированию ситуации.

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