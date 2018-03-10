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    Александр Нерадько

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Днепропетровск. Архивное фото
    РФ требует от Украины заплатить за переименование Днепропетровска
    13:55 21.05.2016
    4874На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как заявил министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, Украина обязана оплатить внесение изменений в международные коды после переименования города в Днепр.
    На месте крушения российского самолета в Египте
    Лайнер А321 разрушился в воздухе - глава Росавиации
    19:45 01.11.2015
    2724Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что зона разброса элементов конструкции самолета представляет из себя вытянутый эллипс длиной около 8 километров и шириной около 4 километров.
    Аэропорт Шереметьево
    Росавиация: ситуация с полетами между Украиной и РФ со временем нормализуется
    20:54 08.10.2015
    691Закрытое небо. Новые санкции против российских авиакомпаний
    Глава Росавиации Александр Нерадько сравнил ситуацию с взаимным запретом на полеты между Украиной и Россией с аналогичным запретом со стороны Грузии. Тогда полеты выполнялись через транзитные пункты.
    На месте крушения Boeing 777
    Киев несет полную ответственность за катастрофу Boeing - глава Росавиации
    21:29 20.10.2014
    476Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Катастрофа произошла в небе над Украиной. Украина несет полную ответственность за все то, что происходило в воздушном пространстве Украины, заявил он.
    Эксперты работают на месте крушения Boeing 777
    Росавиации непонятны выводы разведки ФРГ по крушению Boeing в Украине
    19:25 20.10.2014
    274Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Немецкие СМИ сообщили, что ответственность за крушение самолета несут ополченцы, применившие захваченный на одной из украинских баз зенитно-ракетный комплекс "Бук".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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