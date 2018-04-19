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    Общество

    МИД назвал районы Египта, куда не рекомендуется ездить украинцам

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    "В условиях чрезвычайного положения в Египте действуют усиленные меры безопасности в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах", - сообщает МИД Украины.
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    Associated Press Hassan Ammar

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в Египте продлили чрезвычайное положение, на Синайском полуострове продолжается антитеррористическая операция.

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    "Парламент Арабской Республики Египет в очередной раз продлил режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. В условиях чрезвычайного положения в Египте действуют усиленные меры безопасности в аэропортах, гостиницах, местах нахождения религиозных святынь и культовых сооружений, курортных зонах и прилегающих к ним пляжных полосах", — отметили в пресс-службе МИД Украины.

    Министерство напоминает, что Вооруженные силы и МВД Египта проводят антитеррористическую операцию "Синай-2018" в северной и центральной частях Синайского полуострова, дельте Нила и в Западной пустыне Египта.

    "Гражданам, находящимся в Египте, категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на западе от долины реки Нил", — уточнили в ведомстве.

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