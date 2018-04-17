МИД ЕС оценил обстановку после ударов по Сирии

РИА Новости Украина

Воинственность и уверенность в своей позиции Франции и Британии, поддержавших ракетные удары США по Сирии, контрастирует со внешне спокойным тоном итогов встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Конкретных решений о санкциях против Сирии, Ирана или РФ принято не было, ракетным ударам официально выражено "понимание", а ряд министров призывали к диалогу с Москвой и Тегераном и примирительно рассуждали о перспективах политического урегулирования, пишет РИА Новости.

"Иранская" часть повестки не принесла никаких сенсаций: ЕС подтвердил приверженность соблюдению сделки по иранскому атому даже в перспективе возможного выхода из нее США в мае. Ряд стран предлагали рассмотреть новые санкции против Ирана, но глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ясно разделила эти досье: новые меры не должны касаться ядерного соглашения, которое имеет для Европы стратегическое значение.

В "российской" части повестки также не прозвучало агрессивных выпадов: как и ожидалось, ряд стран поднимали на заседании вопрос санкционной политики в отношении РФ, повторив уже звучавшую на саммите ЕС в марте идею увеличить срок продления санкций на год, но дальше этого дело не пошло, никаких решений не последовало.

Напротив, ЕС вновь подтвердил заинтересованность продолжать сотрудничество с Москвой по крупным международным вопросам, которые представляют для Европы стратегический интерес: Иран, Сирия, климат, контртерроризм, миграция, Арктика.

Ряд министров подчеркивали в своих заявлениях роль, которую РФ играет в вопросе сирийского урегулирования, рассчитывая на ее активное участие в возвращении Дамаска за стол переговоров, а ирландский представитель даже позволил себе публично упомянуть о существовании мандата СБ ООН на проведение международных действий.

Совет глав МИД стран Евросоюза выразил в итоговых заключениях встречи понимание, что авиаудары США, Франции и Великобритании по Сирии были конкретными мерами для предотвращения дальнейшего применения химоружия в стране, говорится в заключениях Совета по Сирии.

"В этом контексте Совет понимает, что целенаправленные авиаудары США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии были конкретными мерами, предпринятыми с единственной целью — предотвратить дальнейшее использование химического оружия и химических веществ в качестве оружия сирийским режимом", — отмечается в заключениях.

В то же время ЕС призывает использовать сложившуюся вокруг страны ситуацию для активизации процесса политического урегулирования, потому что военного решения конфликта нет, а страны-гаранты перемирия в Сирии призвал обеспечить прекращение боевых действий в зонах деэскалации, а также беспрепятственный гуманитарный доступ на всей территории этой страны.

ЕС также заявил, что продолжит рассматривать вопрос о дальнейших санкциях в отношении Сирии, "пока продолжаются репрессии", но конкретных параметров этого решения нет.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ожидаемо заявил, что военный удар Лондона, Парижа и Вашингтона в Сирии был полностью оправдан и не имеет отношения к попыткам смены режима в стране. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что ЕС и страны-участницы "поддержали" Париж и Лондон в стремлении предотвратить использование химоружия, однако на этом прервался и не сообщил журналистам деталей о масштабах этой поддержки.

Впрочем, глава МИД Ирландии Саймон Ковени, оценивая широту понимания европейскими союзниками действий США, Британии и Франции, уточнил, что с ними согласились "фактически все министры". Он также заявил, что Ирландия предпочла бы видеть действия в Сирии с мандатом ООН.

"В Совете состоялся обмен мнениями по России. Министры иностранных дел единогласно подтвердили актуальность пяти согласованных в марте 2016 года руководящих принципов для политики ЕС в отношении России. Они обеспечивают гибкую основу для отношений ЕС с Россией, позволяя проявлять твердость в отношении ценностей ЕС и избирательного участия там, где есть явный интерес ЕС", — так звучит официальный итог обсуждения министрами российской тематики.

Несмотря на заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса перед началом заседания о возможности дополнительных мер в отношении России, но не связанных с ситуацией в Сирии, в итоговых заключениях это отражено не было. По итогам переговоров он же и сообщил, что никакой конкретики в итоге не обсуждалось.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что возможность новых санкций в отношении Сирии обсуждалась на встрече глав МИД стран Евросоюза в понедельник, но вопроса об иных санкциях не было.

Журналисты спросили министра, в том числе в контексте роли России в политическом урегулировании в Сирии, не планируются ли какие-либо меры давления для активизации этого процесса. По его словам, на переднем плане сейчас меры политического характера, необходимые для урегулирования в Сирии.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас отметил, что многие страны Евросоюза требуют санкций против России, но не выполняют их.

На итоговой пресс-конференции глава дипломатии ЕС Федерика Могерини упомянула о заявлении, принятом странами ЕС по инциденту в Солсбери, но не акцентировала этот пункт, упомянув лишь о задаче повышения устойчивости ЕС к гибридным угрозам, исходящим, по мнению Евросоюза, от РФ.

При этом ЕС подтвердил готовность сотрудничать с Россией по ряду международных вопросов, включая Арктику, ядерную сделку с Ираном и борьбу с терроризмом. Евросоюз также пообещал продолжить предпринимать усилия для полного выполнения минских соглашений, подумать над шагами, которые Брюссель может дополнительно предпринять для этого.

Дискуссии на совете глав МИД стран Евросоюза показали необходимость настоящего диалога с Россией и Ираном, ЕС должен этому способствовать, заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, Германия ждет от России конструктивного вклада в решение конфликта в Сирии, оценивает заявление о готовности России к диалогу позитивно.

В иранском вопросе ЕС также попытался сохранить баланс. С одной стороны, заявлялось о предложениях рассмотреть расширение санкций против Ирана, с другой, подчеркивалась значимость сохранения контактов с Тегераном как по ядерной программе, так и по ситуации в регионе. В итоге решения по мерам принято не было.

"Министры вновь заявили о своем полном единстве в интересах дальнейшего осуществления иранского ядерного соглашения (СВПД). Они приветствовали предпринимаемые дипломатические усилия по обеспечению того, чтобы все стороны, участвующие в соглашении, сохраняли твердую приверженность этой работе", — говорится в отчетном документе по итогам переговоров.

Глава дипломатии ЕС Могерини подчеркнула, что предложения рассмотреть новые санкции против Ирана не связаны с ядерной сделкой, речь идет о ситуации вокруг Сирии. По ее словам, позиция ЕС в данном вопросе ясная: политика Ирана в регионе и ее ракетная программа должны рассматриваться отдельно от вопросов, касающихся соглашения и обсуждаемых европейской "тройкой" с Вашингтоном.

"Мы вновь подтвердили нашу твердую приверженность продолжению полного осуществления соглашения всеми сторонами. Это влечет за собой поддержку работы, проводимой, в частности, Францией, Германией и Великобританией с администрацией США для решения некоторых проблем, высказанных президентом Дональдом Трампом, в рамках существующего соглашения", — заявила Могерини.

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В середине мая США могут объявить о решении выйти из соглашения. Ряд европейских министров дали понять, что ЕС может обсудить вопрос расширения санкций против Ирана, если это поможет в итоге сгладить позицию США.