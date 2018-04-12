Украина и Молдавия начнут демаркацию на совместной границе в июне - МИД

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Украина и Молдавия в июне начнут активную фазу полевых демаркационных работ на участках украинско-молдавской госграницы, сообщила пресс-служба МИД Украины.

По данным МИД, в Киеве состоялось 61-е заседание Совместной украинско-молдавской демаркационной комиссии.

"Делегации обсудили состояние и перспективы выполнения плана демаркации украинско-молдавской государственной границына 2018 год… Утвердили ряд изменений в рабочих документах по демаркации государственной границы… Совместная комиссия решила начать активную фазу полевых демаркационных работ на недемаркированных участках украинско-молдавской государственной границы уже в июне этого года", — говорится в сообщении.

Проведение следующего заседания Совместной украинско-молдавской демаркационной комиссии запланировано во второй половине 2018 года на территории Молдавии, добавили в ведомстве.

В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев в феврале 2017 года была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу 31 мая 2017 года.