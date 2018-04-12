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    Украина и Молдавия начнут демаркацию на совместной границе в июне - МИД

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    Пресс-служба МИД Украины сообщила, что комиссия решила начать активную фазу полевых демаркационных работ на недемаркированных участках украинско-молдавской государственной границы уже в июне.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Украина и Молдавия в июне начнут активную фазу полевых демаркационных работ на участках украинско-молдавской госграницы, сообщила пресс-служба МИД Украины.

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    По данным МИД, в Киеве состоялось 61-е заседание Совместной украинско-молдавской демаркационной комиссии.

    "Делегации обсудили состояние и перспективы выполнения плана демаркации украинско-молдавской государственной границына 2018 год… Утвердили ряд изменений в рабочих документах по демаркации государственной границы… Совместная комиссия решила начать активную фазу полевых демаркационных работ на недемаркированных участках украинско-молдавской государственной границы уже в июне этого года", — говорится в сообщении.

    Проведение следующего заседания Совместной украинско-молдавской демаркационной комиссии запланировано во второй половине 2018 года на территории Молдавии, добавили в ведомстве.

    В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев в феврале 2017 года была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу 31 мая 2017 года.

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