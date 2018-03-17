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    Бортник: разрыв Большого договора с Россией ведет к непризнанию границ

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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал главные последствия для Украины в случае денонсации Большого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Денонсация Большого договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией будет иметь тяжкие последствия, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    "По Большому довору с Российской Федерацией. Это дыхание выборов, власти необходимо повышать ставку, чтобы сохранять лояльность правого и право-радикального электората. Я думаю, до полного разрыва Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией, возможно дойдет до разрыва его отдельных статей и положений. Разрыв Большого договора ведет к непризнанию границ, ведет к разрушению более 300 межправительственных соглашений, которые регулируют всё", заявил Бортник на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    По его словам, высока вероятность выхода Украины из состава Содружества независимых государств.

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