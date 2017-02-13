Гройсман: Украина и Молдавия намерены завершить демаркацию границы

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украина и Молдавия рассчитывают в 2017 году завершить демаркацию совместной границы, сообщил премьер Украины Владимир Гройсман.

Гройсман сообщил, что завершением демаркации занимается группа специалистов, которая должны выработать для этого все необходимые решения.

"Что касается время и сроков — мы договорились, что мы должны ставить амбициозную задачу в 2017 году этот вопрос решить", — сказал Гройсман на брифинге в понедельник после встречи с премьером Молдавии.

Напомним, посол Украины в Молдавии Иван Гнатишин сообщил, что демаркация границы практически закончена, за исключением участков в районе плотины Днестровского буферного гидроузла и молдавского населенного пункта Джурджулешть.

Ранее сообщалось, что в Волынской области местные жители выражают недовольство по поводу проведения демаркационных работ белорусской стороной и препятствуют этому процессу.