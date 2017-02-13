наверх
13.02.201713:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.92+ 0.02
  • USD27.21+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Политика

    Гройсман: Украина и Молдавия намерены завершить демаркацию границы

    (обновлено: )20
    По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, завершение демаркации границы с Молдавией запланировано на 2017 год. Этим вопросом занимается группа специалистов.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер Молдавии Павел Филип
    УНИАН

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украина и Молдавия рассчитывают в 2017 году завершить демаркацию совместной границы, сообщил премьер Украины Владимир Гройсман.

    Демаркация границы с Беларусью. Видео
    Youtube "5 канала"
    Демаркация украинско-белорусской границы на Волыни

    Гройсман сообщил, что завершением демаркации занимается группа специалистов, которая должны выработать для этого все необходимые решения.

    "Что касается время и сроков — мы договорились, что мы должны ставить амбициозную задачу в 2017 году этот вопрос решить", — сказал Гройсман на брифинге в понедельник после встречи с премьером Молдавии.

    Напомним, посол Украины в Молдавии Иван Гнатишин сообщил, что демаркация границы практически закончена, за исключением участков в районе плотины Днестровского буферного гидроузла и молдавского населенного пункта Джурджулешть.

    Ранее сообщалось, что в Волынской области местные жители выражают недовольство по поводу проведения демаркационных работ белорусской стороной и препятствуют этому процессу. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Украинские военные на блокпосту возле села Чонгар Херсонской области
    Вооруженный конфликт на границе с Крымом
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Владислав Зимовец
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?