МИД обещает украинцам безвиз с еще одной страной

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. После Уругвая и Перу украинская сторона достигла договоренностей с Колумбией о завершении формальностей по вопросу отмены визовых требований для граждан двух стран, сообщает МИД Украины.

"Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в рамках визита в Латинскую Америку с целью реализации задач президента Украины относительно расширения географии безвиза для граждан Украины провел целевую встречу с Директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и Директором Департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро", — сообщает МИД.

Стороны договорились активизировать усилия, направленные на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии.

Ранее сообщалось, что Украина и Перу договорились о внедрении безвизового режима.