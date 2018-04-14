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    МИД обещает украинцам безвиз с еще одной страной

    (обновлено: )11901
    В украинском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что договорено активизировать усилия, направленные на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. После Уругвая и Перу украинская сторона достигла договоренностей с Колумбией о завершении формальностей по вопросу отмены визовых требований для граждан двух стран, сообщает МИД Украины.

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    "Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в рамках визита в Латинскую Америку с целью реализации задач президента Украины относительно расширения географии безвиза для граждан Украины провел целевую встречу с Директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и Директором Департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро", — сообщает МИД.

    Стороны договорились активизировать усилия, направленные на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии. 

    Ранее сообщалось, что Украина и Перу договорились о внедрении безвизового режима.

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