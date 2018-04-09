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    Украину впервые в истории пригласили на встречу глав МИД G7

    (обновлено: )44006
    По словам посла в Канаде Андрея Шевченко, впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран "Большой семерки".
    G7
    Miguel MEDINA / AFP

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки", которая начнется 22 апреля в Торонто, сообщил интернет-изданию "Европейская правда" посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

    По словам дипломата, впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран "Большой семерки".

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    Сообщается, что посол подтвердил: министр иностранных дел Украины Павел Климкин "получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд".

    "Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", — сообщил посол изданию.

    Шевченко отметил, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

    "Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", — добавил дипломат.

    Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа, отметил Шевченко.

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    Напомним, ранее чрезвычайный и Почтенный посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в Крыму.

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