Украину впервые в истории пригласили на встречу глав МИД G7

Miguel MEDINA / AFP

КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Министра иностранных дел Украины впервые пригласили на встречу глав МИД стран "Большой семерки", которая начнется 22 апреля в Торонто, сообщил интернет-изданию "Европейская правда" посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По словам дипломата, впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран "Большой семерки".

Сообщается, что посол подтвердил: министр иностранных дел Украины Павел Климкин "получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд".

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестки. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", — сообщил посол изданию.

Шевченко отметил, что Украина благодарна Канаде как стране, председательствующей в G7, за эту инициативу.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", — добавил дипломат.

Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа, отметил Шевченко.

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Напомним, ранее чрезвычайный и Почтенный посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что страны G7 не признают проведения российских президентских выборов в Крыму.