Хроника 29 апреля: приключения украинцев в Египте, РФ строит АЭС рядом с Украиной

Varta1 - Варта1

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В воскресенье, 29 апреля, президент Петр Порошенко поручил главе МИД Павлу Климкину проконтролировать ситуацию с застрявшими в египетском Шарм-эль-Шейхе украинцами. Российская ФСБ объявила об охоте на браконьеров из Украины. Выборы в Украине: полиция завела первые дела по факту подкупа. Число жертв аварии в Кривом Роге растет: умер одиннадцатый пассажир маршрутки. На Банковой уверены в получении транша МВФ. Подробнее – в кратком обзоре РИА Новости Украина.

"Надя в плохом состоянии". Сестра Савченко собрала на Майдане 20 человек в ее поддержку

В столице на Майдане Незалежности провели акцию #НадіяЄ, целью которой является поддержка народного депутата Надежды Савченко. Как сообщает "Громадське", в акции приняли участие около 20 человек. hromadske.ua Акция в поддержку Надежды Савченко в центре Киева.

По словам сестры Савченко — Веры, она организовала мероприятие, чтобы "информировать людей о несправедливости, которая происходит в стране".

Застрявшие в Египте украинцы. Порошенко поручил контролировать ситуацию

Президент Петр Порошенко поручил главе МИД Павлу Климкину проконтролировать ситуацию с застрявшими в египетском Шарм-эль-Шейхе украинцами, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Еще в воскресенье утром президент поручил МИД и министру иностранных дел, который сейчас находится в Египте, проконтролировать защиту прав украинских граждан, которые вынуждены ждать после отдыха в этой стране, в том числе способствовать их бесплатному размещению в гостиницах", — говорится в сообщении.

Сотни заробитчан застряли в очередях на границе Украины с Польшей

На украинско-польской границе на КПП "Шегины — Медика" образовались очереди из сотен граждан Украины, которые возвращаются с заработков домой на майские праздники.

Читайте также: Безвозвратные миграционные потери Украины

На КПП "Ужгород" на границе со Словакией загорелось авто Простаивая в огромной очереди, люди ожидали пересечения границы по пешеходному коридору по 4-5 часов.

Российская ФСБ объявила об охоте на браконьеров из Украины

Российские пограничники, которые входят в структуру Федеральной службы безопасности РФ, намерены бороться браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими, заявила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.

Как говорится в сообщении спецслужбы, c начала 2018 года экологи зафиксировали в акватории и на побережье Черного и Азовского морей более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров. Все факты указывают на незаконный промысел в районах, где запрещен лов, либо там, где проходят миграционные пути дельфинов.

Россия начала строить новую АЭС в 60 километрах от Украины

Строительство новой Курской АЭС-2 началось в воскресенье в России, сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом").

"Двадцать девятого апреля 2018 года на площадке сооружения Курской АЭС-2 в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1 были уложены первые кубометры бетона. Тем самым был дан старт основным строительным работам, началось сооружение самого мощного энергоблока в России поколения 3+ электрической мощностью 1255 МВт", — говорится в сообщении.

Число жертв аварии в Кривом Роге растет: умер одиннадцатый пассажир маршрутки

В Кривом Роге снова увеличилось количество жертв кошмарной аварии, когда столкнулись автомобиль, маршрутка и автобус. В ночь на воскресенье умер уже одиннадцатый человек, пострадавший в этом ДТП.

"Первый криворожский" сообщает, что умерший — пассажир маршрутки, которая утром 17 апреля попала в ДТП в Кривом Роге на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО. О десятой жертве аварии — 60-летний мужчина также умер в больнице — стало известно 25 апреля.

Выборы в Украине: полиция завела первые дела по факту подкупа

В ходе голосования на выборах в объединенных территориальных громадах Национальная полиция в воскресенье возбудила уголовные расследования по факту подкупа избирателей в Харьковской области. В Украине 29 апреля проходят выборы в объединенных территориальных громадах, голосование состоится в 40 громадах в 17 областях.

По имеющейся информации, в регионе 40 избирательных участков в Харьковском, Нововодолажском, Великобурлукском и Чугуевском районах начали свою работу вовремя. Безопасность и правопорядок на выборах обеспечивают 160 сотрудников полиции.

В Запорожье мужчина зарезал женщину и ее дочь, которая пыталась защитить мать

Запорожье полиция задержала мужчину, который подозревается в двойном убийстве, проводятся следственные действия.

Кошмарное преступление было совершено в субботу, 28 апреля. В Шевченковском районе Запорожья пьяный мужчина с ножом напал на 35-летнюю женщину. Также пострадала 12-летняя девочка, которая пыталась защитить свою мать. И мама, и дочь скончались от многочисленных ножевых ранений в больнице, куда их срочно доставили. Позднее оказалось, что задержан сожитель женщины.

Резонанс. В Запорожье полицейские расстреляли мужчину с топором

Один полицейский уговаривал мужчину бросить орудие, однако тот не сдавался, а потом и вовсе бросился на патрульных, тогда они открыли огонь. Из сюжета понятно, что прозвучало не менее 6 выстрелов. Жив ли нападавший — неизвестно. В полиции пока воздерживаются от комментариев.

Путин и президент Южной Кореи обсудили итоги переговоров с Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином подтвердил готовность РФ и далее содействовать налаживанию взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, сообщила пресс-служба Кремля. "Подтверждена готовность России и далее содействовать налаживанию практического взаимодействия между Республикой Корея и КНДР, в частности — за счет реализации крупных трехсторонних инфраструктурных и энергетических проектов", — говорится в сообщении.

На Банковой уверены в получении транша МВФ — СМИ

В Администрации президента уверены, что транш от МВФ Украина получит в любом случае, поэтому не спешат с выполнением ключевых требований, говорится в статье издания "Зеркало Недели". Ни парламент, ни правительство не спешат с созданием Антикоррупционного суда и введением рыночной цены на газ, говорится в статье.

"МВФ наверняка понимает, что уверенность Киева в том, что помощь придет в любом случае, небезосновательна. Без поддержки Фонда нам будет очень сложно выполнить наши обязательства перед внешними кредиторами, в том числе и перед самим МВФ", — пишет автор.

Читайте также: Уже на грани. Почему украинцы сами легко сводят счеты с жизнью

Появились подробности смерти начальника полиции в Херсонской области

В Херсонской области в собственном доме нашли мертвым начальника райотдела полиции, который перестал выходить на связь с подчиненными 28 апреля. Об этом сообщает местное издание "Херсонцы".

В горностаевском райотделе решили, что руководитель отдыхает, его беспокоить не стали. Как выяснилось, мертвым найден Руслан Бабич. 29 апреля начальник не приехал на сдачу суточного дежурства, после чего его коллега пошел к нему на съемную квартиру, где и обнаружил его без признаков жизни. Мужчина якобы покончил с собой.

Меркель пригласила Трампа посетить родину его предков в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила президента США Дональда Трампа совершить совместный визит в немецкую коммуну Кальштадт (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), откуда в XIX веке эмигрировали в Соединенные Штаты бабушка и дедушка американского лидера, сообщил таблоид BILD am SONNTAG со ссылкой на источник в немецкой делегации. Помимо приглашения, которое было сделано в ходе встречи Меркель и Трампа в пятницу в Белом доме, канцлер преподнесла президенту гравюру 1705 года с картой Пфальца, на которой можно видеть Кальштадт, где родился дедушка действующего президента Фредерик Трамп (урожденный Фридрих Трумп) в 1869 году, пишет таблоид.

"Граната взорвалась в руке". Стали известны детали гибели журналиста в Киеве

В Киеве 27 апреля от взрыва погиб журналист Виталий Кукса. Как рассказал главред интернет-издания "Цензор" Юрий Бутусов, после демобилизации Кукса сотрудничал с офисом "Харриса" в Киеве и занимал должность главы пресс-службы Госспецсвязи.

"Профессиональный журналист, он пошел на войну, стал военным связистом, который глубоко понимал и знал всю проблематику военной связи, стал настоящим профессионалом в этой сфере. Причем Виталий был не просто технарем, он понимал саму организацию связи. Великолепно разбирался в "Харрисах" и других наших современных станциях. После демобилизации сотрудничал с офисом "Харриса" в Киеве, а сейчас занял достойное место главы пресс-службы Госспецсвязи", — пишет Бутусов.