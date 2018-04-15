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    В мире

    В Египте продлили режим ЧП

    (обновлено: )90
    ЧП необходимо силам безопасности для "принятия мер, необходимых для противодействия угрозам и финансированию терроризма и обеспечения о безопасности во всех частях страны".
    Вид на Каир, Египет
    REUTERS Mohamed Abd El Ghany

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Власти Египта продлили режим чрезвычайного положения встране еще на три месяца. Соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси в субботу, 14 апреля, сообщает Reuters.

    Согласно документу, чрезвычайное положение в Египте предусматривает введение комендантского часа. Это необходимо силам безопасности для "принятия мер, необходимых для противодействия угрозам и финансированию терроризма и обеспечения о безопасности во всех частях страны".

    Напомним, режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло боолее 40 человек. С того времени такой режим в Египте регулярно продлевают.

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