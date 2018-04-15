В Египте продлили режим ЧП

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Власти Египта продлили режим чрезвычайного положения встране еще на три месяца. Соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси в субботу, 14 апреля, сообщает Reuters.

Согласно документу, чрезвычайное положение в Египте предусматривает введение комендантского часа. Это необходимо силам безопасности для "принятия мер, необходимых для противодействия угрозам и финансированию терроризма и обеспечения о безопасности во всех частях страны".

Напомним, режим чрезвычайного положения в Египте был введен в апреле 2017 года, после двух взрывов в храмах, в результате которых погибло боолее 40 человек. С того времени такой режим в Египте регулярно продлевают.