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    Российская туристка родила на пляже в Египте. Фотофакт

    (обновлено: )38222
    На снимках видно, как она выходит из воды, как будто только что искупалась, а ее муж и отец выносят новорожденного вместе с пуповиной на берег.
    Российская туристка родила ребенка на пляже в курортном городе Дахаб в Египте
    facebook.com/Hadodo

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Российская туристка родила ребенка на пляже в курортном городе Дахаб в Египте, сообщает Daily Mail.

    Рождение ребенка запечатлели из окна соседних апартаментов.

    facebook.com/Hadodo
    Российская туристка родила ребенка на пляже в курортном городе Дахаб в Египте

    На снимках видно, как она выходит из воды, как будто только что искупалась, а ее муж и отец выносят новорожденного вместе с пуповиной на берег.

    .facebook.com/Hadodo
    Российская туристка родила ребенка на пляже в курортном городе Дахаб в Египте
    facebook.com/Hadodo
    Российская туристка родила ребенка на пляже в курортном городе Дахаб в Египте

    Запечатлевшая роды Хадиа Хосни Эль Саид опубликовала фотографии в Facebook. По ее словам, отец россиянки — акушер-гинеколог, а роды начались преждевременно.

    Ранее ведущая радиостанции The Arch в американском Сент-Луисе Кэссиди Проктор родила мальчика в прямом эфире.

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