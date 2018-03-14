Российская туристка родила на пляже в Египте. Фотофакт

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Российская туристка родила ребенка на пляже в курортном городе Дахаб в Египте, сообщает Daily Mail.

Рождение ребенка запечатлели из окна соседних апартаментов.

facebook.com/Hadodo Российская туристка родила ребенка на пляже в курортном городе Дахаб в Египте

На снимках видно, как она выходит из воды, как будто только что искупалась, а ее муж и отец выносят новорожденного вместе с пуповиной на берег.

.facebook.com/Hadodo Российская туристка родила ребенка на пляже в курортном городе Дахаб в Египте

facebook.com/Hadodo Российская туристка родила ребенка на пляже в курортном городе Дахаб в Египте

Запечатлевшая роды Хадиа Хосни Эль Саид опубликовала фотографии в Facebook. По ее словам, отец россиянки — акушер-гинеколог, а роды начались преждевременно.

Ранее ведущая радиостанции The Arch в американском Сент-Луисе Кэссиди Проктор родила мальчика в прямом эфире.