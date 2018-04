Участники ЧМ-2018: сборная Египта

Сборная Египта набрала 12 очков и за тур до завершения отборочного турнира в Африке гарантировала себе первое место в группе, дающее путевку на мундиаль. Таким образом, сборная Египта сыграет на Чемпионате мира спустя 28 лет.

Ранее египтяне только дважды принимали участие в мундиале — в 1934 и 1990 годах. Кроме того "фараоны" дважды выходили в полуфинал Олимпийского первенства по футболу — в 1928 году в Нидерландах и в 1994 году в Японии.

Сборная Египта — абсолютный рекордсмен по количеству кубков африканских наций. "Фараоны" семь раз становились лучшими на африканском континенте (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010). А вот история команды на Чемпионатах мира зияет многолетними пробелами.

На свой первый ЧМ египтяне попали в 1934 году — первыми с африканского континента. В отборочных матчах турнира, который длился всего 15 дней, сборная Египта обыграла Палестину, но проиграла в первом круге Венгрии со счетом 2:4.

Следующий раз пробиться на Чемпионат мира у сборной Египта получилось спустя более чем 50 лет. В 1990 году египтяне, попавшие в группу F, сыграли 1:1 с Голландией, оформили нулевую ничью с Ирландией и уступили сборной Англии — 0:1.

И снова пробел, но уже на 28 лет. Хотя сборная Египта могла попасть и в финальную стадию Чемпионата мира 2010 года, состоявшегося в Южно-Африканской Республике. Но тогда на пути "фараонов" встала сборная Алжира, с которой у египтян оказалось равное количество очков. В дополнительном матче алжирцы вырвали сенсационную победу со счетом 1:0 и отправились в ЮАР.

В 2018 году "фараоны" в третий раз в своей истории и первый раз за 28 лет примут участие в финальной стадии мирового первенства. В финальной части Чемпионата мира по футболу 2018 года, сборная Египта в группе А сыграет с хозяевами турнира — сборной России, а так же сразится с национальными командами Уругвая и Саудовской Аравии.

🙌 Congratulations, Mo! 🙌@22mosalah has been named CAF African Player of the Year for 2017. 👏🔥 pic.twitter.com/j1i0DOUuH2