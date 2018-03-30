Участники ЧМ-2018: сборная Германии

Фото Александр Вильф

"Футбол — это простая игра, в которой 22 игрока пинают мяч 90 минут, а в конце побеждают немцы!" Этой знаменитой фразой, которую легендарный нападающий сборной Англии Гарри Линекер произнес после поражения англичан от сборной Германии в полуфинале чемпионата мира 1990 года, можно было бы начать и закончить рассказ о Бундесманшафт, что в переводе с немецкого означает национальная команда. Высказывание настолько емкое и всеобъемлющее, что добавлять вроде как и нечего. И все же мы попробуем.

Сборная Германии — это одна из постоянных величин в мировом футболе. Практически на все крупные турниры немцы приезжают в качестве фаворитов. По определению — просто потому что они немцы. О стабильности Бундесманшафт говорить вообще не приходится.

Прежде чем перейти к лирической части повествования, приведем лишь некоторые статистические данные. Итак, что такое сборная Германии по футболу? Это — действующий чемпион мира, на данный момент — лидер рейтинга ФИФА, 18 участий на ЧМ, 8 финалов (рекорд), 13 полуфиналов (рекорд). И наконец — лучший бомбардир чемпионатов мира по футболу, тоже представитель немецкой команды - Мирослав Клозе. Отличившись в полуфинале ЧМ-2014 против Бразилии, он забил свой 16-й (!) гол на мундиалях и стал лучшим бомбардиром за всю историю турнира. Комментарии, как говорится, излишни.

Фото Александр Вильф Рекордсмен по количеству забитых мячей в финальных стадиях мундиалей – Мирослав Клозе

Уступает сборная Германии только бразильцам и только по двум компонентам: количеству побед на ЧМ - четыре против пяти - и в участии на мировых первенствах: 18 против 20. Но у последнего пункта есть вполне логическое объяснение. На первый мундиаль в 1930 году в Уругвае немцы просто не поехали — далеко было, а первый ЧМ после Второй мировой войны команда пропустила, так как на тот момент была исключена из ФИФА.

Но вынужденный простой явно пошел на пользу сборной Германии, вернее сказать, ее западной части — ФРГ. Ведь после войны страна была разделена надвое, и в мировом футболе была еще и сборная Восточной Германии, точнее — ГДР.

Вернувшись в элиту мирового футбола в 1954 году, сборная ФРГ сразу же выиграла свой первый титул, обыграв в финале непобедимую на тот момент Венгрию со счетом 3:2. Тут необходимо отметить, что на групповой стадии немцы были просто растерзаны венгерскими футболистами 8:3. И неудивительно — ведь в составе у победителей блистал один из величайших футболистов XX века Ференц Пушкаш. Поэтому, когда команды вновь пересеклись в финале, мало кто сомневался, что по истечении 90 минут венгры поднимут над головой Кубок мира — Золотую богиню Нику. Очевидным это стало, после того как уже к 10 минуте Пушкаш и Цибор забили два гола. Однако к 18 минуте счет на табло был 2:2. Это был первый случай (из множества последующих), когда по ходу матча проявился немецкий характер. Победную точку в игре за восемь минут до финального свистка поставил Хельмут Ран. Германия ко всеобщему удивлению победила 3:2 и завоевала свой первый титул сильнейшей сборной мира. Недаром тот матч получил название "чудо в Берне".

После столь впечатляющей победы в сборной Германии наступил "кризис", ну во всяком случае, по немецким меркам. На последовавших четырех чемпионатах мира Бундесманшафт ни разу не победила, довольствовавшись четвертым местом (1958), бронзой (1970) и серебром (1966).

Безусловно, самым скандальным, вернее будет сказать, противоречивым, получился финал ЧМ 1966 года в Англии, в котором немцам противостояли хозяева турнира. В дополнительное время при счете 2:2 линейный арбитр из СССР Тофик Бахрамов указал, что после удара Джеффри Херста мяч пересек линию ворот, в результате главный судья встречи Готфрид Динст засчитал мяч. Споры о том, пересек ли мяч линию ворот — не утихают до сих пор. Так или иначе, но после удара Херста англичане вышли вперед, а на последней минуте экстра-тайма забили еще один гол и победили 4:2.

Фото И. Бромберг Советский арбитр Тофик Бахрамов, "похоронивший" надежды сборной Германии на победу в финале чемпионата мира 1966 года

Ходят слухи, что перед своей смертью, отвечая на вопрос об этом голе, Бахрамов произнес всего лишь одно слово: "СТАЛИНГРАД". Мы не будем проводить никаких параллелей, но выводы напрашиваются сами собой.

Преодолев смену поколений, сборная Германии вышла на совершенно иной уровень. Команда представила миру таких игроков мега-уровня, как Франц Беккенбауэр, Герд Мюллер, Пауль Брайтнер, Ули Хеннес и многих других. Для того чтобы назвать всех великих игроков, когда-либо надевавших форму сборной Германии, одной статьи точно не хватит.

Сначала подопечные Хельмута Шена заявили о себе в Европе, выиграв чемпионат Старого Света в 1972 году, а два года спустя во второй раз покорили мир, обыграв в финале Голландию с их "тотальным футболом" и Йоханном Кройфом 2:1. Кстати, тот финал стал первым в истории чемпионатов мира, в котором был назначен 11-метровый удар.

Неудачно выступив на ЧМ-1978 года в Аргентине, где Германия не смогла преодолеть второй групповой этап, на авансцену немецкой сборной вышли новые лица — Карл-Хайнц Руммениге, Харольд Шумахер, Хорст Хрубеш. И вновь история повторилась: победа на Евро-1980 и приезд в Испанию на ЧМ-1982 в ранге фаворитов.

В тот раз Германия не стала сильнейшей в мире, проиграв в финале Италии 1:3. Но против ТОЙ Италии с Росси, Тарделли, Альтобелии не сдюжила бы ни одна сборная мира. Тем не менее и на том мундиале сборная Германия оставила ярчайший след в истории мирового футбола. Речь, конечно же, идет о полуфинале против Франции, который, по мнению многих, считается лучшим матчем в истории чемпионатов мира. Здесь было абсолютно все: безумство Шумахера, come back Германии с 1:3 и драматичная развязка в серии послематчевых пенальти. Это был футбол, который просто невозможно забыть.

Следующие два чемпионата мира ознаменовались выяснением отношений между Аргентиной и Германией: кто же из них больше достоин носить звание сильнейшего. Разошлись миром — в 1986 году в Мексике Кубок достался Диего Марадоне, а четыре года спустя его над своей головой поднял Лоттар Маттеус, который был капитаном коллектива, где блистали Юрген Клинсман, Руди Феллер, Томас Хесслер, Бодо Илгнер. Да что там говорить — блистала вся команда.

В середине 90-х в сборной вновь наметился спад. На ЧМ-1994 года Германия "получила по носу" в 1/4 финала от Христо Стоичкова и лысой головы Йордана Лечкова, а в 98-м году во Франции завершила турнир на той же стадии, по всем статьям проиграв хорватам 0:3. При этом победа на чемпионате Европы 1996 года осталась как-то в стороне. Видимо, успехи только на континентальном первенстве уже не удовлетворяли аппетиты Бундесманшафт.

Фото Александр Вильф Йоахим Лев – действующий наставник сборной Германии. Под его руководством немецкая команда выиграла чемпионат мира в Бразилии в 2014 году.

Новая, абсолютно новая сборная Германии стала строиться при новом наставнике Йоахиме Леве, который возглавил команду в 2006 году и находится у руля до сих пор.

Под руководством Лева Германия выступила на трех мундиалях и ни разу не осталась без медалей: бронза (2006, 2010) и золото (2014). Правда, справедливости ради отметим, что ЧМ-2014 в Бразилии запомнился не очередным финальным противостоянием Германии и Аргентины (1:0), а полуфиналом, в котором немцы не оставили камня на камне от хозяев чемпионата бразильцев. Уже к 29-й минуте выигрывая 5:0, немцы довели разгром пентакампеонов до унизительных 7:1.

Фото Алексей Филиппов Самое унизительное поражение в своей истории – 1:7 – бразильцы потерпели от сборной Германии в полуфинале домашнего мундиаля

Интересен тот факт, что, начиная с 1926 года, Бундесманшафт тренировали всего 10 (!) тренеров. То есть в среднем один тренер стоял у руля команды 9 лет. Других таких примеров в мире нет. При этом шестеро наставников из 10 выигрывали либо ЧЕ, либо ЧМ. И только Эрих Риббек (1998-2000) не смог занять призового места на одном из этих турниров.

В Россию Йоахим Лев приедет уже на свой четвертый чемпионат мира. Естественно, что сборная Германии считается одним из фаворитов турнира. Свой путь к очередному как минимум полуфиналу немецкая машина начнет 17 июня матчем против Мексики на стадионе "Лужники" в Москве. Затем будут Швеция и Южная Корея. Что будет потом — сказать сложно, но не стоит забывать: "футбол — это простая игра, в которой 22 игрока пинают мяч 90 минут, а в конце побеждают немцы".