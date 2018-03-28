Шевченко оценил игру сборной после второго товарищеского матча

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после победного поединка с Японией.

"Мы собрались перед игрой с Саудовской Аравией после того, как не виделись четыре месяца. Какие-то игровые связи уже были потеряны. Нам надо было что-то добавить в первой игре, и мы добавили — немного прессинга, немного компактности в середине поля. После того поединка я был недоволен тем, как мы контролировали игру. Сегодня это уже получалось намного лучше", — начал Шевченко, сообщает ФФУ.

"В матче с Японией значительно улучшились связи в середине поля. Но все же они не были на том уровне, который бы удовлетворил нас на сто процентов. Над этим надо работать. Но, к сожалению, тренер сборной не имеет для этого достаточно времени. Четыре месяца — это долгий период. Футболисты выступают за разные клубы, которые применяют разную тактику. Клубные тренеры предъявляют к ним разные требования. Во встрече с Саудовской Аравией я был неприятно удивлен, что игроки не делали того, что нам удавалось в течение тех двух лет, что я работаю с командой. Сегодня, повторюсь, уже было гораздо лучше. Надо еще научиться не пропускать голов после стандартных положений. Но для отработки этого тоже нужно время. Того времени, которое мы уделяли отработке этого компонента, недостаточно. Будем работать больше.

Трудно получать игроков после четырехмесячного перерыва и восстанавливать старые связи. Но это не снимает ответственности ни с команды, ни с меня как главного тренера. В целом контроль игры с нашей стороны был хороший, за исключением момента с пропущенным мячом и последних семи минут, когда Япония была близка к тому, чтобы сравнять счет", — добавил тренер.

На вопрос, какие еще спарринги возможны в этом году, тренер ответил: "Федерация футбола Украины ведет работу в этом направлении, со мной консультируются по поводу выбора соперников. Ведутся конкретные переговоры с двумя сборными, одна из которых — участник чемпионата мира".

"Когда мы встречались с Хорватией, Турцией и Исландией, мы действовали примерно в одном стиле. Когда ты встречаешься с сильными соперниками, важно контролировать игру — не обязательно контролировать при этом мяч. Есть разные ситуации. Нужно держать определенный баланс. Иногда нужен контроль мяча, а иногда надо отойти назад, занять правильные позиции, а потом уже переходить к другой фазе — отбора мяча и развитию уже своей атаки. Баланс очень важен, команда должна знать свои действия во всех фазах и работать в правильном направлении", — отметил Шевченко.

"Не буду комментировать персональные действия игроков. Я доволен игрой команды в целом. Второй матч уже был лучше предыдущего в плане контроля мяча и контроля игры, как я уже говорил, кроме момента с пропущенным голом и последних минут, когда мы сами усложнили себе задачу. Хотя на протяжении почти всего поединка мы контролировали ход игры, создавали моменты, могли забить больше, чем два мяча", — подытожил тренер.

Ранее сообщалось, что футболисты Национальной сборной Украины по футболу обыграли команду Японии в товарищеском матче. Встреча, прошедшая во вторник в бельгийском Льеже, завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. Победный гол забил на 69-й минуте Александр Караваев, а еще один мяч в свои ворота срезал японец Наомити Уэда (21). В составе японской команды отличился Томоаки Макино (41).