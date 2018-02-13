ЧМ-2018 в РФ и Украина: смотришь футбол - получи приговор!

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Как-то гениального Олега Басилашвили попросили поделиться с читателями самым большим впечатлением в его жизни. Актер, повидавший многое на своем веку, сходу ответил — Чемпионат мира по футболу.

И с артистом сложно не согласиться. Даже те, кто в этом виде спорта понимает на уровне "двадцать два человека бегают за одним мячом" не дадут соврать — действо редко оставляет равнодушным. При чем это касается не только случаев, когда в чемпионате мира участвует команда твоей страны. Мундиаль — собрание лучших сборных планеты, а значит, здесь априори не может быть "проходных" матчей.

Кто здесь предатель?

Впрочем, украинские чиновники и политики придерживаются иного мнения. Деятели, которые ради недавнего выступления сборной во Франции массово покидали Верховную Раду, решили, что болельщик может и обойтись без предстоящего ЧМ-2018.

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Разговоры о том, что участие в футбольном турнире на полях "страны-агрессора" будет приравнено чуть ли не к измене Родине начались еще когда наша сборная начала выступление в отборочном раунде. Но тогда даже на прямой вопрос о том, поедет ли команда Андрея Шевченко в Россию, чиновники тут же старались перевести разговор на другую тему. Когда сборная, провалив квалификацию, лишилась шансов на ЧМ-2018 они, кажется, вздохнули с облегчением. А разобравшись с футболистами, функционеры взялись за болельщиков. В нынешнее смутное время совсем не исключено, что тех, кто посмеет смотреть чемпионат мира в России в последствии пригласят на беседу с офицерами СБУ.

Нет лишнего билетика?

Первый звоночек прозвучал, когда Федерация футбола сообщила о том, что не будет аккредитовать украинских журналистов на матчи в РФ. Те из работников СМИ, кто на свой страх и риск все же поедут на чемпионат мира, должны будут связаться с ФИФА и решать свои проблемы напрямую с международной футбольной ассоциацией.

Искать ветра в поле будут и украинские болельщики, которым, возможно, раз в жизни выпал шанс преодолев сотню-две километров, воочию увидеть Мундиаль. Федерация футбола отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018, а значит, заветные пропуска придется искать в интернете или покупать с рук.

Между тем, несмотря на запреты футбольных чиновников, спрос на билеты в Украине огромен. Как рассказали в ФИФА, только индивидуальных заявок организация получила более тридцати тысяч.

Просьбы и угрозы

Войну чемпионату мира в России объявили и на уровне руководства страны. Так, министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина ведет переговоры о бойкоте ЧМ-2018 с отдельными национальными футбольными федерациями и с организациями болельщиков.

"Мы говорим с разными организациями фанов касательно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы. Или бойкотируя этот чемпионат или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", – заявил Климкин.

Советует украинцам не ехать в Россию на чемпионата мира и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

"Я прошу не ехать в Россию из-за футбола — это нонсенс", — заявил чиновник, отметив, что МИД и СБУ уже работают над соответствующим заявлением.

По словам Жданова, его ведомство сделало все, чтобы Мундиаль в России не состоялся, но возможности у них ограничены. При этом он не уточнил, что конкретно было для этого сделано.

И Порошенко тоже

Своей позицией по поводу проведения чемпионата мира в России и посещения турнира украинцами неожиданно высказал даже президент Петр Порошенко.

"Футбольные болельщики сами должны решать, хотят ли они ехать в Россию на фоне российской агрессии в Украине и Сирии. Я хотел бы, чтобы мир послал общий сигнал и также вне политических дебатов показал, что мы не принимаем эту политику", — заявил Порошенко в интервью немецкому таблоиду Bild.

Взять — и запретить

Понимая, что высокое начальство крайне заинтересовано в том, чтобы чемпионат мира был проигнорирован, оживились и низы.

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Украине не будут транслировать ЧМ-2018.

"Мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это тяжелое решение. Общественное может показывать чемпионат мира в Москве? Нет", — сказал Аласания.

Не лезьте в спорт

Не удивительно, что в среде футбольных специалистов новость о том, что Украина впервые в истории независимости не увидит чемпионат мира восприняли в штыки.

"Как это не будет трансляции чемпионата мира?!", — поначалу не поверил легендарный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо. "Конечно, ситуация непростая. С одной стороны, отношения с Россией, мягко говоря, не лучшие. С другой — спорт и политику нельзя смешивать"

Примерно в таком же ключе высказывается один из лучших футболистов в истории независимой Украины Виктор Леоненко.

"Когда политики лезут в спорт — это всегда очень и очень плохо", — говорит футбольный эксперт. "Думаю, что главными выгодополучателями в итоге будут те, кто занимается установкой спутникового телевидения. Остальные будут искать трансляции в интернете. Конечно, это не оправданное решение, надо идти на встречу болельщикам. Ведь людям в Украине и так, по сути, нечему радоваться. Чемпионат мира — это же всегда праздник. Нам рассказывают, что, мол, "война с Россией…" Да, это, не приятно, конечно, но разве это аргумент, чтобы не показывать футбол? Это же чемпионат мира, здесь присутствуют все сильнейшие. Неужели не интересно посмотреть на немцев? Где там что-то политическое? Грустно все это…".