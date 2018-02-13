Фигуристка едва не потеряла платье, выступая на Олимпиаде

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Южнокорейская фигуристка Юра Мин во время своего дебюта на Олимпиаде в Пхенчхане попала в курьезную ситуацию: во время выступления у нее расстегнулось платье.

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Ее партнер по парному танцу Александр Гамелин во время заметил проблему и придержал наряд фигуристки. До конца выступления Гамелин выполнял танцевальную программу, удерживая рукой платье Мин.

Позднее девушка извинилась за происшествие и пообещала привести в порядок костюм перед одиночными выступлениями: "Несмотря на неисправность костюма, я получила огромное удовольствие, участвуя в парных катаниях на Олимпиаде у себя на родине! Я обещаю зашить себя к одиночным соревнованиям".

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Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

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