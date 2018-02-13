наверх
13.02.201816:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Видео

    Фигуристка едва не потеряла платье, выступая на Олимпиаде

    (обновлено: )161720
    Фигуристка Юра Мин из Южной Кореи избежала скандала только благодаря находчивости ее партнера - Александра Гамелина. Он сумел удержать расстегнувшееся платье девушки.
    Видео BeatFilms

    Южнокорейская фигуристка Юра Мин во время своего дебюта на Олимпиаде в Пхенчхане попала в курьезную ситуацию: во время выступления у нее расстегнулось платье.

    Смотрите также: Все в красном. Болельщицы КНДР в объективе олимпийских телекамер

    Ее партнер по парному танцу Александр Гамелин во время заметил проблему и придержал наряд фигуристки. До конца выступления Гамелин выполнял танцевальную программу, удерживая рукой платье Мин.

    Позднее девушка извинилась за происшествие и пообещала привести в порядок костюм перед одиночными выступлениями: "Несмотря на неисправность костюма, я получила огромное удовольствие, участвуя в парных катаниях на Олимпиаде у себя на родине! Я обещаю зашить себя к одиночным соревнованиям".

    Смотрите также: Чемпионка России показала прелести спортивного тела

    Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

    Смотрите также: На Олимпиаде засняли "полет Супермена"

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?