Пхенчхан-2018. Когда на Олимпиаде не до спорта

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

То, что Его величество Спорт на Играх в Пхенчхане отойдет на второй план стало понятно еще тогда, когда, собственно, и определилось, где именно пройдет Зимняя Олимпиада-2018. Отношения Южной и Северной Кореи всегда были далеки от идеальных, а когда в прошлом году они обострились из-за ракетных испытаний, проведение турнира было поставлено под угрозу.

Чистая политика

Позже, во многом благодаря Олимпиаде удалось создать видимость нормализации отношений. Но как это будет на практике, до конца оставалось не ясным. В итоге политическая составляющая все равно заняла место спортивной.

Иначе чем объяснить, что на церемонии открытия Игр все внимание было приковано не к красочности действа, а появлению на трибунах Ким Е Чжон - сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына. Спортсмены из разных стран мира СМИ волновали отчасти — более важным оказалось рукопожатие сестры Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которое многие расценили как знак примирения. Отдельный акцент был сделан и на том, что спортсмены обеих стран прошлись по стадиону под единым флагом, на котором был изображен Корейский полуостров.

Едва не стало сенсацией появление на Олимпиаде лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Но позже выяснилось, что в их качестве выступили переодетые актеры.

Yonhap via REUTERS Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

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Стоит отметить, что к присутствию на Играх Северная Корея подготовилась более чем основательно. Чтобы понять насколько, достаточно посмотреть попавшее в сеть видео с северокорейскими болельщицами, которые уже стали изюминкой Олимпиады-2018. Говорят, что женщин отбирал лично Ким Чен Ын — учитывались и возраст, и фигура, и даже происхождение барышень

Допинги и вирусы

Гораздо больше, чем о спортивных достижениях атлетов на Олимпиаде в Пхенчхане говорят об их допингах. Так, известная история с отстранением от участия в турнире спортсменов из Российской Федерации с началом Олимпиады становится похожей на анекдот. Напомним, несмотря на то, что Спортивный арбитраж в Лозанне вынес решение об оправдании 28 российских олимпийцев, пожизненно дисквалифицированных МОК за участие в допинговых манипуляциях во время сочинской Олимпиады, в Пхенчхан их все равно не допустили.

Все бы ничего, только вот делегация сборной Норвегии без зазрения совести привезла в Южную Корею 6000 доз лекарств против астмы, которые для обычных спортсменов считаются допингом. Все возмущаются, но придраться к скандинавам никто не может. Официально 70 процентов норвежских лыжников и биатлонистов имеют диагноз «астма», а значит, имеют право использовать запрещенные антидопинговым кодексом препараты как лекарство.

Хватает на Олимпиаде в Пхенчхане и тех, кому без помощи медикаментов действительно не обойтись. На Играх продолжают фиксировать случаи заражения норовирусом, симптомами которого называют рвоту и диарею. Количество пострадавших от загадочного заболевания уже достигло 177 человек и постепенно растет.

Похвалиться нечем

Что до украинских спортсменов, то они хоть и не попали в число заразившихся норовирусом, все равно не могут похвастать результатами.

Но если от саночников, лыжников и сноубордистов, которые выступали в стартовые дни Олимпиады, по большому счету, никто ничего не ждал, то выступления в биатлоне можно расценивать как провал.

Украинским биатлонисткам, единственным на кого реально рассчитывали болельщики не удалось показать высоких результатов. Валя Семеренко, которая должна была выйти на дистанцию 46-й, вообще не стартовала, а Вита Семеренко не закрыв четыре мишени, финишировала 18-й после 14-й стартовой позиции. Анастасия Меркушина, стартовавшая в последних номерах, «поднялась» на 46-е место.

Пока что главной звездой украинской сборной на Олимпийских Играх можно назвать саночника Андрея Мандзия. Но прославился украинец далеко не спортивными достижениями. Во время первого заезда Мандзий выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Результат — последнее, 40-е место с большим отставанием от остальных участников.