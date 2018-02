Северная Корея на Олимпиаде очаровала вcех

Конечно, они специально подготовлены и даже одеты в специальную униформу красного цвета, но то, как они поддерживают свою команду очаровывает буквально с первого взгляда.

Смотрите также: Отобранные лично Ким Чен Ыном болельщицы прибыли на Олимпиаду

Болельщицы — часть делегации, состоящей из 280 человек во главе с министром спорта КНДР Ким Ир Гуком. К болельщицам в Северной Корее выдвигались особенные требования.

— Gadi Schwartz (@GadiNBC) 10 лютого 2018 р.

​​Женщин отбирал лично Ким Чен Ын. Учитывались и возраст, и фигура, и даже происхождение девушек.Here’s a look at one of the cheers being led by North Korean Cheerleaders at the 🇰🇷🇰🇵🇨🇭 hockey match. #Olympics2018 pic.twitter.com/a6qAwoRim6

— Gadi Schwartz (@GadiNBC) 10 лютого 2018 р.

​Болельщицам не должно быть более 30 лет, а ростом они должны быть не ниже 160 сантиметров.North Korean cheering squad is a well polished hype machine, getting a good reception from the crowd at short track speed skating pic.twitter.com/QWfXQsayz3

— Kim Brunhuber (@kimbrunhuber) 10 лютого 2018 р.

​​КНДР на Олимпиаде-2018 принимает участие в следующих дисциплинах: хоккей, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки, шорт-трек.North Korean cheering squad's first song "반갑습니다 Nice to meet you" pic.twitter.com/JSi29R8r6u