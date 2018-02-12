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    Северная Корея на Олимпиаде очаровала вcех

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    (обновлено: )24420
    О северокорейских болельщицах в воскресенье пишут практически все ведущие СМИ, а ролики с их участием набирают огромное количество просмотров в интернете.
    Канал BNR Nieuwsradio на Youtube

    Конечно, они специально подготовлены и даже одеты в специальную униформу красного цвета, но то, как они поддерживают свою команду очаровывает буквально с первого взгляда.

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    Болельщицы — часть делегации, состоящей из 280 человек во главе с министром спорта КНДР Ким Ир Гуком. К болельщицам в Северной Корее выдвигались особенные требования.

    ​​Женщин отбирал лично Ким Чен Ын. Учитывались и возраст, и фигура, и даже происхождение девушек.Here’s a look at one of the cheers being led by North Korean Cheerleaders at the 🇰🇷🇰🇵🇨🇭 hockey match. #Olympics2018 pic.twitter.com/a6qAwoRim6

    ​Болельщицам не должно быть более 30 лет, а ростом они должны быть не ниже 160 сантиметров.North Korean cheering squad is a well polished hype machine, getting a good reception from the crowd at short track speed skating pic.twitter.com/QWfXQsayz3

    ​​КНДР на Олимпиаде-2018 принимает участие в следующих дисциплинах: хоккей, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки, шорт-трек.North Korean cheering squad's first song "반갑습니다 Nice to meet you" pic.twitter.com/JSi29R8r6u

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