Появились подробности о вирусе, атаковавшем серверы Олимпиады

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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Вредоносный код, который использовался при атаке на серверы Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане во время проведения церемонии открытия Игр в пятницу, по признакам схож с вирусами BadRabbit и Nyetya (NotPetya), сообщается в докладе аналитического подразделения американской компании Cisco Talos.

Ранее агентство Ренхап со ссылкой на организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Южной Корее сообщило о кибератаке, в результате которой была нарушена работа телевидения по протоколу интернета в главном пресс-центре. Во избежание большего ущерба организаторы отключили серверы, в результате чего была временно приостановлена работа сайта Олимпиады.

"Деструктивная природа этого вредоносного ПО направлена на то, чтобы сделать устройство непригодным для использования, удалив теневые копии, журналы событий…. Это то, что мы наблюдали ранее с BadRabbit и Nyetya (известного также Petya/NotPetya – Ред.) ", — отмечается в докладе, сообщает РИА Новости.

Вирус-шифровальщик BadRabbit в октябре 2017 года атаковал информационные системы в ряде стран. По данным экспертов, BadRabbit — это модифицированная версия ранее известного вируса Petya/NotPetya. Злоумышленники использовали скомпрометированные сайты, популярные в России и некоторых других странах, затронутых эпидемией. BadRabbit проникал на компьютеры жертв с помощью ложного обновления Flash Player.

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О хакерских атаках на свои банковские и информационные системы сообщили Киевский метрополитен и Одесский аэропорт.

Напомним, 27 июня прошлого года вирус-вымогатель NotPetya поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.