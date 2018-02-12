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    Появились подробности о вирусе, атаковавшем серверы Олимпиады

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (38)

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    Деструктивная природа вредоносного ПО направлена на то, чтобы сделать устройство непригодным для использования, удалив теневые копии, журналы событий, говорится в докладе аналитического подразделения Cisco Talos.
    Олимпиада в Пхеньхане. Архивное фото
    facebook.com/pg/olympicua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Вредоносный код, который использовался при атаке на серверы Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане во время проведения церемонии открытия Игр в пятницу, по признакам схож с вирусами BadRabbit и Nyetya (NotPetya), сообщается в докладе аналитического подразделения американской компании Cisco Talos.

    Ранее агентство Ренхап со ссылкой на организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Южной Корее сообщило о кибератаке, в результате которой была нарушена работа телевидения по протоколу интернета в главном пресс-центре. Во избежание большего ущерба организаторы отключили серверы, в результате чего была временно приостановлена работа сайта Олимпиады.

    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    О, спорт, ты боль! Яркие фото падений на Олимпиаде-2018

    "Деструктивная природа этого вредоносного ПО направлена на то, чтобы сделать устройство непригодным для использования, удалив теневые копии, журналы событий…. Это то, что мы наблюдали ранее с BadRabbit и Nyetya (известного также Petya/NotPetya – Ред.) ", — отмечается в докладе, сообщает РИА Новости.

    Вирус-шифровальщик BadRabbit в октябре 2017 года атаковал информационные системы в ряде стран. По данным экспертов, BadRabbit — это модифицированная версия ранее известного вируса Petya/NotPetya. Злоумышленники использовали скомпрометированные сайты, популярные в России и некоторых других странах, затронутых эпидемией. BadRabbit проникал на компьютеры жертв с помощью ложного обновления Flash Player.

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    О хакерских атаках на свои банковские и информационные системы сообщили Киевский метрополитен и Одесский аэропорт. 

    Напомним, 27 июня прошлого года вирус-вымогатель NotPetya поразил IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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