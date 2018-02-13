На Олимпийских играх-2018 сдан первый положительный допинг-тест

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Один из шорт-трекистов олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает USA Today со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Отмечается, что о первом на этой Олимпиаде положительном допинг-тесте стало известно поздно вечером в понедельник, 12 февраля. В пробе 21-летнего спортсмена был найден запрещенный препарат, название которого не уточняется. По данным издания, руководство национального олимпийского комитета Японии намерено во вторник созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе.

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Сайто был запасным японской команды в эстафете на 5000 метров. Отмечается, что он стал первым японским спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который провалил допинг-тест.

Накануне сообщалось, что украинские биатлонисты провалили третий день выступлений в Пхенчхане.