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    На Олимпийских играх-2018 сдан первый положительный допинг-тест

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    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (39)

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    В пробе 21-летнего спортсмена Кэй Сайто был найден запрещенный препарат, название которого не уточняется. Руководство национального олимпийского комитета Японии намерено созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе.
    Допинг-контроль. Архивное фото
    Associated Press Alexander Zemlianichenko

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Один из шорт-трекистов олимпийской сборной Японии Кэй Сайто провалил допинг-тест на зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает USA Today со ссылкой на японское агентство Kyodo.

    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    О, спорт, ты боль! Яркие фото падений на Олимпиаде-2018

    Отмечается, что о первом на этой Олимпиаде положительном допинг-тесте стало известно поздно вечером в понедельник, 12 февраля. В пробе 21-летнего спортсмена был найден запрещенный препарат, название которого не уточняется. По данным издания, руководство национального олимпийского комитета Японии намерено во вторник созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе.

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    Сайто был запасным японской команды в эстафете на 5000 метров. Отмечается, что он стал первым японским спортсменом в истории зимних Олимпийских игр, который провалил допинг-тест.

    Накануне сообщалось, что украинские биатлонисты провалили третий день выступлений в Пхенчхане. 

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