Олимпиада в Пхенчхане. Выступления украинских спортсменов

Воскресенье, 11 февраля, выдался для украинских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде, насыщенным днем.

Отметим, что во второй день Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) не удалось завоевать медали и показать хорошие результаты. Всего разыграно шесть комплектов наград.

Расписание на понедельник тоже не дает расслабиться.

03:15. Горнолыжный спорт: гигантский слалом, женщины, 1-й заезд — Ольга Кныш.

06:45. Горнолыжный спорт: гигантский слалом, женщины, 2-й заезд — Ольга Кныш.

12:10. Биатлон: гонка преследования, женщины — Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.

12:50. Санный спорт: женщины на одноместных санях, заезд 1 — Елена Стецкив, Елена Шхумова.

14:00. Биатлон: гонка преследования, мужчины — Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Владимир Семаков, Артем Тищенко.

14:15. Санный спорт: женщины на одноместных санях, заезд 2 — Елена Стецкив, Елена Шхумова.

Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.