О, спорт, ты боль! Яркие фото падений на Олимпиаде-2018

Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась только в пятницу, но уже известные и первые чемпионы.

Спортсмены активно соревнуются, не щадя ни тело, ни дух.

С расписание выступлений украинских спортсменов на ОИ-2018 можно здесь.

Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.