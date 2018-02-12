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    Фотоленты

    О, спорт, ты боль! Яркие фото падений на Олимпиаде-2018

    (обновлено: )471
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    ARIS MESSINIS / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Roberto SCHMIDT / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Odd ANDERSEN / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    ARIS MESSINIS / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Mladen ANTONOV / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    LOIC VENANCE / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    Brendan Smialowski / AFP
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    LOIC VENANCE / AFP

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    Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась только в пятницу, но уже известные и первые чемпионы.

    Спортсмены активно соревнуются, не щадя ни тело, ни дух.

    С расписание выступлений украинских спортсменов на ОИ-2018 можно здесь

    Напомним, что украинский саночник Андрей Мандзий стал главной звездой первого дня Олимпийских игр-2018. Во время первого заезда украинец выпал из саней, но смог быстро забраться обратно и закончить гонку. Мандзий с большим отставанием занял последнее, 40-е место.

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